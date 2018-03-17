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В ДТП разбилась хоккейная команда из Башкирии, есть погибший

Личность погибшего установлена – это 27-летний голкипер команды Айнур Гатин.

Фото : Башинформ17 марта 2018, 21:39

17 марта в ДТП попали хоккеисты из команды Татышлинского района. Авария произошла в Бураевском районе республики. По предварительны данным, Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. По сообщению пресс-службы МВД по Башкирии, водитель иномарки погиб, трое его пассажиров получили травмы.

Личность погибшего установлена – это 27-летний голкипер команды Айнур Гатин. Как сообщает Объединенная федерация хоккея республики, вместе с друзьями по команде он ехал на очередной матч Чемпионата Уфимской хоккейной лиги. По данным Татышлинского района, накануне спортсмены сыграли в финале Чемпионата района по хоккею с шайбой. Айнур Гатин был признан лучшим голкипером соревнований.

Источник: Башинформ


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