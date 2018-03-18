Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

19-20 марта в Алматинской и Жамбылской областях в связи с прогнозом осадков (местами) возможны подъемы уровней воды.

По всей территории Казахстана объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

19-21 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь) и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.

19-20 марта в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской Костанайской и Павлодарской областях в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь) и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.

19-21 марта в Восточно-Казахстанской области ожидается постепенное повышение дневного температурного фона и выпадение осадков (преимущественно дождь), что приведет к ослаблению ледовых явлений, стеснению русел рек, формированию местного и склонового стока, подъему уровней и выходу воды на пойменные участки рек.

19-21 марта в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях в связи с сохранением положительного температурного фона и прогнозом осадков 19.03.2018г. (преимущественно дождь) возможны подъемы уровней воды и подтопление пойменных участков.

19-20 марта в Алматинской и Жамбылской областях в связи с прогнозом осадков (местами) возможны подъемы уровней воды.

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