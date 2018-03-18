В машине находился только водитель, молодой человек 1989 года рождения, пассажиров в салоне не было.

В страшной аварии в Шымкенте погиб водитель. Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с 16 на 17 марта. В время ДТП иномарка превратилась в груду металла, передает Zakon.kz со ссылкой на «Отырар».

Очевидцы аварии рассказывают, что автомобиль двигался на высокой скорости, и водитель на повороте, видимо, не справился с управлением. Иномарка со всего маха влетела в стойку рекламного билборда и бетонное ограждение.

Автомобиль развалился на части и загорелся. На место аварии прибыли полицейские, две бригады скорой помощи и пожарные расчеты. Автомобиль потушили, но медикам оставалось только констатировать смерть водителя.

В машине находился только водитель, молодой человек 1989 года рождения, пассажиров в салоне не было.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!