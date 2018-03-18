Скончалась учащаяся девятого класса.

17 марта в Костанае убили школьницу, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Алау».

Девочка училась в девятом классе школы №11.

Заведующий сектором по обеспечению жизнедеятельности учреждений образования акимата Костаная Евгений Терентьев сообщил, что ведутся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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