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В Костанае убили школьницу

Скончалась учащаяся девятого класса.

Фото : today.kz18 марта 2018, 21:12

17 марта в Костанае убили школьницу, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Алау».

Девочка училась в девятом классе школы №11.

Заведующий сектором по обеспечению жизнедеятельности учреждений образования акимата Костаная Евгений Терентьев сообщил, что ведутся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.


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