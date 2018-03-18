В Костанае убили школьницу
Скончалась учащаяся девятого класса.
Фото : today.kz18 марта 2018, 21:12
17 марта в Костанае убили школьницу, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Алау».
Девочка училась в девятом классе школы №11.
Заведующий сектором по обеспечению жизнедеятельности учреждений образования акимата Костаная Евгений Терентьев сообщил, что ведутся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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