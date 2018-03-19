Кайрат Мами введен в состав Бюро Всемирной конференции по конституционному правосудию

Как мы уже сообщали, в Италии в г. Венеции идет 114-я пленарная сессия Европейской комиссии к демократии через право Совета Европы, в которой принимает участие председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами - Zakon.kz.

Сегодня, после завершения пленарной сессии, К. Мами принял участие в 13-м заседании Бюро Всемирной конференции по конституционному правосудию. В заседании участвовали руководство Венецианской комиссии Совета Европы, Всемирной конференции и главы региональных ассоциаций органов конституционной юстиции. Членами Всемирной конференции являются 112 государств.

На заседании Кайрат Мами введен в состав Бюро Всемирной конференции по конституционному правосудию, в полномочия которого входит рассмотрение ключевых вопросов ее деятельности. В Бюро Мами будет представлять интересы не только Казахстана, но и Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии, председателем которой он избран в январе этого года.

В заседании приняли участие президенты и других региональных и лингвистических ассоциаций - Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов, Ассоциации конституционных судов, использующих французский язык, Конференции конституционных судов португалоговорящих стран, Конференции конституционных юрисдикций Африки, Конференции европейских конституционных судов, Иберо-американской конференции по конституционному правосудию, Союза арабских конституционных судов и советов и другие.

Торгын Нурсеитова