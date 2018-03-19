Рядом с Генпрокуратурой РК произошло ДТП
Две машины столкнулись на проспекте Мәңгілік ел.
Фото : МИА"Казинформ"19 марта 2018, 12:39
Дорожно-транспортное происшествие произошло на столичном проспекте Мәңгілік ел рядом с Генеральной прокуратурой РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ДТП совершено около восьми утра. Предварительно, водитель автомашины Volkswagen Passat, следуя по проспекту Мәңгілік Ел в сторону улицы Достык, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем марки Honda, следовавшего со встречного направления прямо, - сообщили в ДВД столицы.
В результате, водитель Volkswagen Passat был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями, после оказания медпомощи, был отпущен домой.
Сотрудниками полиции составлен административный протокол в отношении этого водителя по статье 610 КоАП РК.
Дамир Байманов
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