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Рядом с Генпрокуратурой РК произошло ДТП

Две машины столкнулись на проспекте Мәңгілік ел.

Фото : МИА"Казинформ"19 марта 2018, 12:39

Дорожно-транспортное происшествие произошло на столичном проспекте Мәңгілік ел рядом с Генеральной прокуратурой РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП совершено около восьми утра. Предварительно, водитель автомашины Volkswagen Passat, следуя по проспекту Мәңгілік Ел в сторону улицы Достык, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем марки Honda, следовавшего со встречного направления прямо, - сообщили в ДВД столицы.

В результате, водитель Volkswagen Passat был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями, после оказания медпомощи, был отпущен домой.

Сотрудниками полиции составлен административный протокол в отношении этого водителя по статье 610 КоАП РК.

Дамир Байманов


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