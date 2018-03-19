Рядом с Генпрокуратурой РК произошло ДТП

Две машины столкнулись на проспекте Мәңгілік ел.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на столичном проспекте Мәңгілік ел рядом с Генеральной прокуратурой РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП совершено около восьми утра. Предварительно, водитель автомашины Volkswagen Passat, следуя по проспекту Мәңгілік Ел в сторону улицы Достык, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем марки Honda, следовавшего со встречного направления прямо, - сообщили в ДВД столицы.

В результате, водитель Volkswagen Passat был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями, после оказания медпомощи, был отпущен домой.

Сотрудниками полиции составлен административный протокол в отношении этого водителя по статье 610 КоАП РК.

Дамир Байманов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!