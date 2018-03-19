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В Костанае отец убитой школьницы находится в больнице под конвоем

Состояние мужчины стабильное.

Фото : Sueveriya.ru19 марта 2018, 17:22

Отец убитой в Костанае девятиклассницы переведён из реанимации в палату, однако там он находится под постоянным присмотром не только врачей, но и полицейских, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на главного врача областной больницы Юрия Моисеева.

Мужчина, по словам главного врача областной больницы, поступил в тяжелом состоянии ночью 17 марта с ножевым ранением в брюшную полость и грудную клетку.

«Прооперировали, состояние стабильное. Сейчас он переведен из реанимации в палату и находится под присмотром полицейских»,- сообщил Ю. Моисеев.

Напомним, 17 марта стало известно о том, что убита 15-летняя ученица Костанайской средней школы №11.

Данный факт подтвердила руководитель областного управления образования Батима Даумова. «Девочка действительно убита, сотрудников отдела образования никуда не допускают, идёт следствие. Завтра все прояснится. Отец девочки в тяжелом состоянии, в реанимации»,- сообщила Б. Даумова.


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