В Петропавловске на девушку упала праздничная декорация

Девушке потребовалась госпитализация.

В центре Петропавловска праздничная декорация упала на молодую девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Декоративная арка, расположенная на улице Конституции Казахстана, рухнула на проходившую мимо горожанку. Девушке потребовалась госпитализация. По информации пресс-службы управления здравоохранения, пострадавшая находится в травматологическом отделении 3-й городской больницы, состояние стабильно тяжелое. Возможной причиной падения конструкции является сильный ветер. В регионе на 19 и 20 марта объявлено штормовое предупреждение.

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