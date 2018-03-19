В Петропавловске на девушку упала праздничная декорация
Девушке потребовалась госпитализация.
Фото : inform.kz19 марта 2018, 19:14
В центре Петропавловска праздничная декорация упала на молодую девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Декоративная арка, расположенная на улице Конституции Казахстана, рухнула на проходившую мимо горожанку. Девушке потребовалась госпитализация. По информации пресс-службы управления здравоохранения, пострадавшая находится в травматологическом отделении 3-й городской больницы, состояние стабильно тяжелое. Возможной причиной падения конструкции является сильный ветер. В регионе на 19 и 20 марта объявлено штормовое предупреждение.
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