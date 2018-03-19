В жилом доме Шымкента обнаружены тела двух женщин

Полицейские обнаружили трупы двух женщин с признаками насильственной смерти.

Тела двух женщин с признаками насильственной смерти обнаружили в Шымкенте, сообщает zakon.kz со ссылкой на управление государственного языка и информации ДВД ЮКО.

Как уточнили в полиции, 16 марта в Каратауский отдел полиции УВД Шымкента позвонил местный житель и сообщил, что к его соседям пытаются ворваться неизвестные.

Прибывшие на место происшествия полицейские в доме обнаружили трупы двух женщин с признаками насильственной смерти. Одна из них — женщина 1931 года рождения, вторая — ее дочь 1950 года рождения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Каратауского ОП. Начато досудебное расследование по статье «Убийство» УК РК.

Сотрудники криминальной полиции ДВД области проводят розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступника.

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