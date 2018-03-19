Посетители столовой в Таразе устроили перестрелку из-за счета в 3400 тенге

Пострадавшие госпитализированы.

В Таразе полицейские разбираются в деталях перестрелки, в которой пострадали два человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Стрельба произошла в одной из столовых города. По словам очевидцев, посетители поссорились с охраной из-за недоплаченных трех тысяч тенге: вначале словесно, а после достали оружие.

- Эти парни до перестрелки здесь сидели. За это они платили. Потом среди них парень появился один, он на себя остальной счет взял. Но позже ушел куда-то, не заплатив. Счет вышел 3400 тенге. И все отказались платить. В итоге, они вместе с охраной вышли на улицу разбираться,- говорит свидетельница.

Что произошло на улице и кто начал стрельбу, никто кроме участников перестрелки уже не видел. Но после сотрудникам чайханы пришлось вызывать скорую и полицию. Территорию тут же оцепили, одного пострадавшего отправили в больницу. У него оказалось прострелено левое бедро. Второй раненый позже сам обратился в больницу с ранением голени. Оба, по предварительной информации, те самые посетители, сейчас они на амбулаторном лечении. Полиция выясняет все подробности происшествия.

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