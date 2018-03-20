Женщина 10 лет прятала новорожденных детей от мужа в морозилке

Суд начался 19 марта, спустя три года после обнаружения тел.

Во Франции начался суд над 38-летней Рамоной Канет (Ramona Canete), десять лет прятавшей от семьи своих новорожденных детей в морозилке, сообщает Lenta.ru.

Как передает издание The Local, тело новорожденного дома в холодильнике обнаружила одна из двух дочерей женщины. О находке она сообщила своему отцу Хуан-Карлосу Канету (Juan-Carlos Canete). Мужчина сразу же обратился в полицию.

Позже стало известно, что ребенок родился живым примерно за 48 часов до того, как был найден. Согласно медицинской экспертизе, он мог выжить. При обыске полицейские обнаружили еще четыре замороженных трупа.

После этого обоих родителей арестовали. Мужу предъявили обвинения в сокрытии тел и не уведомлении полиции о происходящем. Однако позже они были сняты: мужчина утверждал, что ничего не знал о беременностях жены, которые произошли с 2005 по 2015 год. По словам адвоката, сейчас Хуан-Карлос поддерживает супругу и не держит на нее зла за содеянное.

Суд начался 19 марта, спустя три года после обнаружения тел. Подсудимой грозит пожизненное заключение.

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