Казино в Капшагае заплатит штраф в размере 300 МРП

Игорное заведение не отвечает требованиям антитеррористической безопасности.

В Капшагае руководство одного из игорных заведений заплатит штраф, за необеспечение защищенности объекта, входящих в перечень террористической уязвимости, сообщает пресс-служба ДВД региона, передает Sputnik Казахстан.

В Алматинской области продолжаются мероприятия по проверке и обеспечению защиты объектов, которые относятся к уязвимым в террористическом отношении. Объекты делятся на категории особо важных государственных, стратегических, опасных производственных и массового скопления людей. На территории региона, расположены около 1,5 тысяч таких заведений, которые должны подвергаться проверке со стороны правоохранителей не реже одного раза в год.

В ходе организованных проверок в регионе выявлено 378 объектов, не соответствующих предъявляемым требованиям защищенности. Руководители двух общеобразовательных учебных заведений уже привлечены к адмответственности с наложением штрафа в размере 50 МРП.

"В отношении одного из капшагайских казино принято соответствующее решение о штрафе в размере 300 МРП. Материал, собранный еще по одному действующему в регионе объекту, находится сейчас на рассмотрении в суде", — рассказали в областной полиции.

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