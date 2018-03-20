Задержанного за взятку замначальника местной полиции в Таразе освободили в зале суда

Полицейского и его подчиненного обязали выплатить штраф, лишили званий и пожизненно запретили занимать госдолжности.

В Таразе осудили заместителя начальника и командира батальона местной полиции, которых месяц назад задержали за взятку. Их лишили званий, пожизненно запретили занимать государственные должности и обязали каждого выплатить штраф в 19 с половиной миллионов тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В суде оба раскаялись, но снимать свои раскаявшиеся лица запретили.

В последнем слове коллеги просили назначить в виде наказания штраф: у каждого на иждивении дети и престарелые матери. При этом оба заверили, что сумма штрафа почти в 20 миллионов тенге у каждого есть в наличии. Поэтому их выпустили из зала суда.

Напомним, 14 февраля в результате проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий группа лиц из руководящего состава МПС Тараза была уличена в том, что организовала на системной основе сбор денег в виде взяток с подчиненных сотрудников за общее покровительство и попустительство по службе.

Следствием было установлено, что временно исполняющий обязанности начальника МПС Тараза полковник полиции Буйтеков Ж., командир батальона полковник полиции Жолдасбеков Б. в период с января по февраль текущего года неоднократно (зафиксировано 6 фактов) организовывали сбор денежных средств с вверенных им подразделений МПС (группы быстрого реагирования, "автоураганы" и др.) на сумму свыше 700 тыс тенге. При этом непосредственный сбор денежных средств осуществляли заместитель командира батальона Жангабылов Д. и инспектор МПС Жахай Н., которые в последующем передавали их Жолдасбекову.

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