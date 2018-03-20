Суши-бар "заминировали" в Алматы
Оперативные подразделения полиции Алматы занимаются поиском человека, который сообщил данную информацию.
Фото : Zakon.kz20 марта 2018, 17:05
Участок улицы Панфилова в Алматы перекрыли полицейские, сообщает Zakon.kz.
На месте также находились пожарные, скорая помощь и эвакуатор.
По словам очевидца, неизвестный сообщил о взрывном устройстве в доме №75, где расположен магазин и кафе.
В ДВД Алматы прокомментировали произошедшее.
"Поступила информация о взрывном устройстве в помещении суши-бара, который расположен на пересечении улиц Панфилова и Макатаева. Экстренными и оперативными службами города были осуществлены меры первичного реагирования, в рамках чего были организованы проверочные мероприятия, эвакуация как персонала, так и посетителей. В результате по данному объекту отбой - информация о взрывном устройстве не подтвердилась", - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Она отметила, что оперативные подразделения полиции Алматы уже занимаются поиском человека, который сообщил данную информацию.
Также стало известно и о якобы заложенном взрывном устройстве на пересечении улицы Суюнбая и Баянаульская. Факт проверяется.
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