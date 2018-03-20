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Башенный кран убил рабочего в Астане 

Ситуация требует тщательного расследования и для этого будет создана специальная комиссия.

Фото : 20 марта 2018, 17:44

На строительной площадке жилого комплекса «Ак Дидар» в Есильском районе Астаны упал башенный кран. Инцидент случился вчера,19 марта, около 11 утра, передает портал Крыша.

В кабине находился крановщик, он был госпитализирован на автомобиле скорой помощи, однако позже скончался. При падении башенный кран частично повредил перекрытия и стеновые конструкции на нескольких этажах здания.

Информацию об инциденте подтвердили в департаменте Комитета индустриального развития и промышленной безопасности г. Астаны. По словам руководителя отдела этого департамента Бауыржана Каратаева, ситуация требует тщательного расследования и для этого будет создана специальная комиссия.

Стоит отметить, что обстоятельства, при которых упал кран, до конца не выяснены. В частности, в Астане 19 марта было объявлено штормовое предупреждение по причине сильного ветра. Однако, по словам специалистов, кран всё же должен был выдержать такой напор стихии.

Сергей Моисеев

Фото: krisha.kz


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