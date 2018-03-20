Двойное убийство в Павлодаре: подозревается сын погибших

По версии следствия, молодой человек зарезал отчима в ходе ссоры, а затем убил свою мать.

По подозрению в убийстве супружеской пары на дачах в Павлодаре арестован их семнадцатилетний житель Павлодара, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе суда №2 города Павлодара.

Как удалось узнать корреспонденту Sputnik Казахстан из компетентных источников, подозреваемый убил свою мать и отчима. Преступление произошло в одном из дачных домиков, где находился их семейный цех по переработке рыбы. Между отчимом и пасынком возник производственный спор, перешедший в ссору, в ходе которой мужчина избил подростка. Тот схватил подвернувшийся под руку нож и несколько раз ударил им отчима. Мужчина упал замертво. В это время в домик вбежала мать. Подросток, видимо, в состоянии аффекта нанес несколько ударов ножом и ей, отчего женщина скончалась. После подозреваемый накрыл тела картоном и скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.

Как сообщалось ранее, тела 28-летнего мужчины и 37-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружены во дворе дачного дома садоводства "Весна" Павлодара 16 марта.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлен и задержан 17-летний подозреваемый в совершении тяжкого преступления.

По данному факту проводится расследование по статье 99 части 2 пункту 1 УК РК (Убийство двух или более лиц), назначены экспертизы. С санкции суда подозреваемый арестован.

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