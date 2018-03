В штате Мэриленд произошла стрельба в школе

В американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе, сообщило местное отделение телеканала NBC. Об этом пишет РИА Новости.

По данным СМИ, есть "много пострадавших".

Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил в Twitter "инцидент" в школе Грейт-Миллс и попросил родителей не приводить детей на занятия. Других подробностей не сообщается.

Hi Twitter. I am in Great Mills HS. My school is on a very real lockdown threat and there’s already someone possibly dead. Please pray for us.