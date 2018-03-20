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В Мурманске обрушились три этажа жилого дома

Один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Фото : Евгений Баранюк20 марта 2018, 20:45

В Мурманске обрушились три этажа жилого дома, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Один человек погиб, еще пятеро пострадали.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел на улице Свердлова, причиной стал хлопок газа. Обрушились этажи с третьего по пятый.

Факт взрыва бытового газа подтвердили в региональном главке МЧС. На место выехали спасатели, причины взрыва устанавливаются.


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