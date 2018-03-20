В Мурманске обрушились три этажа жилого дома
Один человек погиб, еще пятеро пострадали.
Фото : Евгений Баранюк20 марта 2018, 20:45
В Мурманске обрушились три этажа жилого дома, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Один человек погиб, еще пятеро пострадали.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел на улице Свердлова, причиной стал хлопок газа. Обрушились этажи с третьего по пятый.
Факт взрыва бытового газа подтвердили в региональном главке МЧС. На место выехали спасатели, причины взрыва устанавливаются.
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