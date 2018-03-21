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Число погибших при взрыве газа в Мурманске увеличилось до двух

Ещё шесть пострадали, среди пострадавших один несовершеннолетний.

Фото : © Лев Федосеев/ТАСС21 марта 2018, 00:28

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Мурманске увеличилось до двух. Об этом RT сообщили в СК России.

«По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека, ещё шесть пострадали, среди пострадавших один несовершеннолетний», — говорится в сообщении ведомства.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на руководителя территориального центра медицины катастроф Виктора Рогалева, врачи оценивают состояние пострадавших в результате инцидента как тяжёлое и крайне тяжёлое.

«У пострадавших ожоги, травмы, переломы», — сказал он.

Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.

Кроме того, стало известно, что СК возбудил дело по факту взрыва газа в Мурманске.


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