Число погибших при взрыве газа в Мурманске увеличилось до двух
Ещё шесть пострадали, среди пострадавших один несовершеннолетний.
Фото : © Лев Федосеев/ТАСС21 марта 2018, 00:28
Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Мурманске увеличилось до двух. Об этом RT сообщили в СК России.
«По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека, ещё шесть пострадали, среди пострадавших один несовершеннолетний», — говорится в сообщении ведомства.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на руководителя территориального центра медицины катастроф Виктора Рогалева, врачи оценивают состояние пострадавших в результате инцидента как тяжёлое и крайне тяжёлое.
«У пострадавших ожоги, травмы, переломы», — сказал он.
Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.
Кроме того, стало известно, что СК возбудил дело по факту взрыва газа в Мурманске.
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