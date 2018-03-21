Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На Филиппинах около 20 человек погибли в ДТП с автобусом

Других деталей о причинах и обстоятельствах происшествия пока не поступало.

Фото : AFP 2018 / Jay Directo21 марта 2018, 10:37

Автобус съехал с трассы и рухнул в овраг на филиппинском острове Миндоро, в результате погибли 19 человек, еще 25 пострадали, передает РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Западный Миндоро. По словам представителя экстренных служб, водитель автобуса погиб. Пострадавшие были госпитализированы.

Других деталей о причинах и обстоятельствах происшествия пока не поступало.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты