На Филиппинах около 20 человек погибли в ДТП с автобусом
Других деталей о причинах и обстоятельствах происшествия пока не поступало.
Фото : AFP 2018 / Jay Directo21 марта 2018, 10:37
Автобус съехал с трассы и рухнул в овраг на филиппинском острове Миндоро, в результате погибли 19 человек, еще 25 пострадали, передает РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел в провинции Западный Миндоро. По словам представителя экстренных служб, водитель автобуса погиб. Пострадавшие были госпитализированы.
Других деталей о причинах и обстоятельствах происшествия пока не поступало.
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