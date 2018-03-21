На Филиппинах около 20 человек погибли в ДТП с автобусом

Других деталей о причинах и обстоятельствах происшествия пока не поступало.

Автобус съехал с трассы и рухнул в овраг на филиппинском острове Миндоро, в результате погибли 19 человек, еще 25 пострадали, передает РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Западный Миндоро. По словам представителя экстренных служб, водитель автобуса погиб. Пострадавшие были госпитализированы.

Других деталей о причинах и обстоятельствах происшествия пока не поступало.

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