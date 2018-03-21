В Балхаше автомобиль сбил трех девушек на пешеходном переходе

Девушки переходили улицу по пешеходному переходу, когда их сбил 27-летний водитель.

Житель Балхаша на автомобиле совершил наезд на трех девушек, переходивших улицу по пешеходному переходу, сообщает Sputnik Казахстан.

Девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет госпитализированы в больницу с различными травмами.

"Инцидент произошел 16 марта в Балхаше. 27-летний водитель автомашины Mercedes в районе магазина "Береке" на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на трех пешеходов. В результате ДТП пострадавшие госпитализированы с различными травмами. По данному факту начато досудебное расследования. Назначены соответствующие экспертизы", — прокомментировали Sputnik Казахстанв ДВД Карагандинской области.

Расследование проводится по статье 345 часть первая "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса.

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