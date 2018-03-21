Житель Текели получил 3,5 года условно за ножевые ранения прохожим

Нанесенные ранения были признаны экспертизой легкими телесными повреждениями.

В Алматинской области суд вынес приговор в отношении 23-летнего мужчины, который в ноябре 2017 года в нетрезвом состоянии порезал ножом двух прохожих, передает МИА «Казинформ».

Нанесенные ранения были признаны экспертизой легкими телесными повреждениями. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам и получить санкцию на его арест.

«Расследование уголовного дела проводилось по ст.293 ч.3 п.2 УК РК. Учитывая смягчающие обстоятельства - раскаяние, отсутствие судимости, ходатайство самих потерпевших - городской суд назначил виновному ограничение свободы сроком на 3 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду на 240 часов ежегодно», - пояснили в полиции.

После оглашения приговора обвиняемый был освобожден из-под стражи в зале суда.

Правоохранители напомнили, что в случае злостного уклонения осужденным от отбывания наказания, не отбытый срок ограничения свободы ему будет заменен лишением свободы на тот же срок.





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