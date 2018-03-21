В центре Караганды сожгли две машины

Машины находились в одном дворе, и по странному совпадению их владелицы – коллеги, женщины работают адвокатами.

Полиция Караганды разыскивает поджигателей. Неизвестные рано утром сожгли две машины в центре города, чем переполошили всю округу, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Все произошло в половине четвёртого утра. Жильцов разбудили громкие хлопки со стороны горящих автомобилей. Несмотря на то, что пламя потушили в считанные минуты, восстановлению авто уже не подлежат. При этом машины находились в одном дворе, и по странному совпадению их владелицы – коллеги, женщины работают адвокатами. Сами карагандинки в простую случайность не верят. Дамы уже написали заявления в полицию.

- Мы вместе работаем по нескольким гражданским и уголовным делам. Нам поступали угрозы в связи с этими делами. И видимо, человек, который эти угрозы озвучивал, осуществил этот поджог, либо по его поручению это кто-то сделал, - говорит адвокат Карагандинской областной коллегии адвокатов Елизавета Ахметова.

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