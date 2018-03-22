Пришёл пьяным. Россиянка всадила нож в живот своему сыну

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Жительница Омска всадила нож в живот своему 20-летнему сыну, который пришёл домой пьяным. Как стало известно порталу Om1.ru, инцидент произошёл в конце осени прошлого года. 49-летняя мать начала упрекать сына в том, что тот нигде не учится и не работает.

В ходе конфликта женщина схватила нож и несколько раз ударила сына в живот. Затем она позвонила в скорую помощь и рассказала о произошедшем, попросив срочно приехать.

Молодой человек был госпитализирован с колото-резаными ранами передней брюшной стенки, проникающими в брюшную полость с повреждением тонкой кишки. Ему сделали экстренную операцию.

21 марта в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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