В Карагандинской области погиб ребенок

Еще четверо детей и их мать госпитализированы.

21 марта в Карагандинской области в результате отравления угарным газом скончался ребенок 2015 г.р., сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

ЧП произошло в селе Егиндибулак Каркаралинского района в частном жилом доме. По предварительной версии, причиной стала неисправность печного отопления на твердом топливе.

Еще четверо детей 2007, 2008, 2011 и 2017 годов рождения и их мать 1983 г.р. госпитализированы в больницу.

ДЧС Карагандинской области напоминает о том, что необходимо следить за исправностью отопительного оборудования, своевременно проводить чистку дымоходов и ремонтные работы.

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