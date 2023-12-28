Чем для казахстанцев обернется отмена регулирования цен на социальные продукты

Минторг планирует отпустить в свободное плавание цены на 10 видов социальных товаров в первом полугодии 2024 года. Аграрии приветствуют данное решение. Чем это обернется для бизнеса и казахстанцев, выяснял Zakon.kz.

В 2024 году Минторг планирует отменить фиксацию цен на социальные продукты. Речь идет о таких продуктах как хлеб, соль, яйца, молоко, пшеничная мука, картофель, рис и гречка.

Более того, в 2025 году государство также перестанет фиксировать стоимость говядины, куриного мяса, сахара, подсолнечного и сливочного масел, кефира жирностью более 2,5%, в мягкой упаковке, а также творога от 5% до 9% жирности, моркови, лука репчатого и белокочанной капусты.

Однако при этом требование надбавки не более 15% для бизнеса все же остается.

Аграрии поддерживают решение Минторга

По словам исполнительного директора Союза фермеров Акбара Мауленова, аграрии поддерживают такое решение министерства торговли и интеграции.

"Вообще, государство не должно излишне вмешиваться в политику сельхозпроизводства. Вводить какие–то ограничения, квоты, пошлины и тд. Все должно работать в рамках рыночной экономики. Например, тот же подсолнечник, сейчас ввели пошлину, запретили экспортировать. Теперь наши маслозаводы пользуются этим и диктуют свою цену крестьянам, которая для аграриев не выгодна. Но деваться некуда. Хотя зарубежные покупатели могут предложить цену выше", – говорит Акбар Мауленов.

Он также добавил, что такого рода ограничения за последние 5 лет в стране на некоторые виды сельскохозяйственной продукции вводили уже неоднократно.

Что даст бизнесу отмена госрегулирования?

Аграрии, входящие в Союз фермеров, также считают, что грядущие планы по отпуску цен позволят их бизнесу развиваться.

"Это развяжет руки аграриям для развития своего производства. Теперь они без оглядки будут заниматься развитием своего дела и не бояться, что потом могут ввести какие–то ограничения на урожай", – говорят представители Союза.

Они объясняют, что сейчас все слишком все зарегулировано, и вместо того, чтобы ограничивать цены, нужно позволить бизнесу развиваться самостоятельно.

На вопрос о том, не взлетят ли цены на продукты, если перестать их фиксировать, представители Союза говорят, что рынок сам все отрегулирует.

"Первое время, возможно, будет такая реакция. Но зато это даст сигнал фермерам о том, что можно больше выращивать эти культуры, так как цена хорошая. А если объем продукции увеличивается, то и конкуренция растет, цена начнет падать. Это постепенно все само отрегулируется. Ведь раньше жили как–то без этих ограничений цены", – объясняют они.

Соцпродукты нужно доставлять до населения прозрачно

В свою очередь председатель правления "Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана" Кайрат Бисетаев считает, что сдерживание и регулирование цен – это попытка проигнорировать законы экономики.

"Во–первых, так, система не работает, потому что администрировать это очень тяжело и результат оставляет желать лучшего. Во–вторых, сдерживание цен ставит под удар тех предпринимателей, которые занимаются производством именно этих 19 видов социально–значимых товаров. То есть, согласно Налоговому кодексу, у нас все бизнесмены должны быть в одинаковых условиях. А постановление о госрегулировании цен говорит "нет, мы будем вмешиваться в экономику тех, кто выращивает картофель, морковь, капусту и пытаться сдерживать их цены". И это напрямую влияет на успех развития этих сельхозтоваропроизводителей", – сказал Кайрат Бисетаев.

В–третьих, отмечает глава Союза, до настоящего времени в Казахстане регулировали цены для всех, а у нас есть разные слои населения – очень зажиточные, среднего достатка и социально уязвимые. Для помощи последним, считают фермеры, нужна адресная поддержка, а не общее регулирование.

"Вы спросите рядового казахстанца, сколько стоит картофель, он не скажет, хотя каждый день его покупает. Потому что для него это не существенно. Но мы пытаемся и для него тоже регулировать эту цену. А у нас есть свои предложения об этом. Поскольку Казахстан достаточно далеко продвинулся в цифровизации у нас каждый человек, который находится в списке социально уязвимых слоев населения, состоит на учете, и органам известны его ФИО, номер карточки, адрес. Раз так, то мы предлагаем адресно помогать только этой категории населения, а не всему населению", – предложил Кайрат Бисетаев.

Таких людей, по его мнению, в Казахстане примерно 1,2 – 1,5 млн человек, следовательно открыть для них электронный кошелек и отправлять необходимую сумму, которая покрывает разницу в высокой цене на хлеб, картофель и другие социально значимые продукты, гораздо проще, чем регулировать весь рынок.

"И нуждающийся в помощи человек будет знать, что ему государство помогает. К примеру, в США есть госбюджет на поддержку сельского хозяйства, и адресная соцпомощь выплачивается именно из него. В Казахстане тоже так можно было бы сделать. Это очень хороший механизм, отработанный в аграрно–развитой стране и это надо применять", – считает Бисетаев.

Он также объяснил, почему в целом госрегулирование цен не приносит должного результата.

"Потому что многие товары, которые в списке 19–ти видов, до населения доходят через базары. А что такое базары? Это серые схемы, где нет должного учета, счетов фактур, безналичного расчета, там полностью идет наличное движение денег, которое невозможно контролировать и учесть", – пояснил Кайрат Бисетаев.

Глава Союза уверен, что Минторг предлагает нововведения, видя как необходимо правильно выстраивать товаропроводящие пути в Казахстане, чтобы те, кто производил продукцию, знал, кто у него покупает. Должен быть посредник, который доставляет с поля до города. В городе должна быть своя система, которая принимает эту продукцию. Все эти звенья должны быть цивилизованными и прозрачными, считает Бисетаев. Тогда, по его мнению, и контролирующим органам будет проще увидеть, есть ли спекуляция на всей этой цепочке, и кто делает необоснованно высокую наценку.

Картофеля и моркови в стране больше, чем нужно

Что касается цен на данные социальные овощи, то они могут повыситься, считает Бисетаев.

"Дело в том, что за годы регулярного госрегулирования, часть производителей уже ушли из этого бизнеса. Соответственно, в стране начали меньше производить эти продукты. Но если цены отпустят, то думаю, производство восстановится со временем", – говорит Кайрат Бисетаев.

Хотя, считает он, по таким видам продукции как картофель и морковь, казахстанцы могут не беспокоиться о повышении цены, поскольку в этом году было произведено данной продукции гораздо больше, чем нужно для Казахстана.

"И мы продаем меньше за пределы страны, потому что у нас единственный основной рынок – это узбекистанский, и сейчас там активно с нами конкурируют россияне, кыргызы. Это приводит к тому, что у нас много лишнего картофеля и моркови на складах, поэтому до мая цена на картофель и морковь не будет высокой", – заявил глава Союза.

После мая, по его словам, на склады начнет поступать ранний картофель из Жамбылской области, Узбекистана и Кыргызстана. А это значит, если конечно не возникнет форс–мажора, в межсезонье цена на упомянутые продукты, не должна повыситься. Хотя конечно не исключено, что спекулятивный взлет может произойти хоть завтра, его невозможно предугадать. Но здесь уже прерогатива деятельности не фермеров, а контролирующих органов.

Здравая инициатива

Как напомнил финансист Расул Рысмамбетов, с инициативой отказа от госрегулирования социальных продуктов питания Минторг выступал еще в ноябре.

"Тогда предлагалось взамен госрегулирования перейти к адресной поддержке социально–уязвимых слоев населения. Получается, у нас не будет больше предельных цен на продукты. Хочу отметить, что большинство из этих 19 позиций большой объем производится в Казахстане. Но в целом, мне кажется, это здравая инициатива, если мы сможем сохранить социальную поддержку уязвимым слоям населения", – считает Расул Рысмамбетов.

В любом случае, по его мнению, Казахстану уже пора потихоньку отказываться от госрегулирования цен, потому что часто наши производители не могут поднять цены и у них не хватает денег на инвестиции, перевооружение и на улучшение качества своей продукции.

Подводя итог, стоит отметить, что, по мнению участников рынка, нововведения от Минторга в целом не окажут большого влияния на повышение цен на социально–значимые продукты.