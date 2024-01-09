Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами

Мониторинг мобильных переводов со стороны налоговых органов наделал много шума. Люди активно пишут в соцсетях о том, как магазинчики у дома, салоны красоты, репетиторы и даже таксисты перестали принимать мобильные переводы и требуют оплату наличными. В ситуации разбирался Zakon.kz

По словам мажилисмена Азата Перуашева, контролировать всех и вся нет смысла.

"Эти люди не олигархи, которые продают товары в маленьких магазинчиках, не они из бюджета деньги воруют и выводят в офшоры. Микробизнес – это обычные граждане, которые зарабатывают своим трудом. Если такой предприниматель даже уклонится от налога на 5 тысяч тенге, он эти деньги оставит в стране и, к примеру, купит сыну ботинки или немного расширит свой небольшой бизнес. Мне кажется, что наши налоговые органы не в ту сторону делают закон. Они идут к ужесточению администрирования, это тотальный контроль который затрудняет вести бизнес и противоречит либеральной экономики", – сказал Азат Перуашев.

Депутат отметил, что во всех развитых странах всегда есть уличная торговля и небольшие предприниматели.

"Они никому не вредят, но себе на жизнь зарабатывают. А у нас люди многие в предприниматели идут не от хорошей жизни, не от того, что деньги девать некуда, а потому что работы нет организованной. Поэтому люди выживают как могут", – пояснил Азат Перуашев.

Аргументы "против"

По мнению политика, нет смысла контролировать всех подряд, а нужно концентрировать свои усилия на то, чтобы ловить олигархов, которые воруют на тендерах и мошенников. Депутат опасается, что непродуманными действиями можно подорвать деловую активность населения.

"Тотальный контроль затруднит для предпринимателей их работу. Во–первых, это сократит потоки бизнеса и его деятельность. Люди не будут зарабатывать и начнут сидеть дома и "ждать у моря погоды". Мы тем самым подорвем деловую активность населения. Во–вторых, не пострадают коррупционеры. В–третьих, население всегда более гибко принимает решение. И то, что сейчас население начинает переходить на наличный расчет вопреки цифровизации и новым технологиям это подтверждает. Мы страну назад отбрасываем и при этом значительна часть оборота, снова переходит в тень, которая поначалу вышла из тени за счет цифровизации", – пояснил Перуашев.

Он отмечает, что, судя по реакции в социальных сетях, сейчас очень многие казахстанцы сочувствуют предпринимателям, потому что люди понимают, что малый бизнес – это не олигархи, это их соседи, друзья, родственники.

"Поэтому огромная часть населения будет переходить на наличные платежи, будет опять скрываться. Мы опять в тень загоняем бизнес, этими респрессивными методами. Это путь в никуда. Это ошибочные движения. Репрессивными методами ничего не добьешься. Гораздо труднее правильно регулировать. Ведь у налога не только фискальная роль – сбор поступлений в бюджет, а еще стимулирующая, которая показывает гражданам, что государство поощряет предпринимательскую инициативу" – отмечает Азат Перуашев.

Политик уверен, что тенденцию цифровизации нужно поддерживать и развивать, а не рубить ее на корню.

Аргументы "за"

В свою очередь финансист Талгат Игликов отмечает, что госорганы сегодня хорошо выстроили информационную работу по данной инициативе.

"Госорганы во всех доступных ресурсах уведомляют о том, кто именно попадает под контроль и зачем это делается. Я думаю, что будет интереснее прокомментировать с точки зрения обычных граждан, которые не являются предпринимателями и попадают ли они под критерии данной проверки. Но Минфин сразу заявляет, что для того, чтобы попасть под этот контроль нужно, чтобы человек получал от 100 и более мобильных переводов в течение трех месяцев от разных людей, тогда вы являетесь объектом контроля", – сказал Талгат Игликов.

Финансист уверен, что для обычных граждан это не представляет никакой опасности и угрозы попасть под данный мониторинг, потому что, если человек не занимается коммерческой деятельность, невозможно просто получать от 100 и более граждан переводы, еще и в течение трех месяцев.

На кого это направлено?

При этом эксперт напоминает, что государство в целом ведет большую программу по цифровизации, по выводу предпринимательской деятельности из тени.

"Мое мнение – инициатива Минфина правильная, потому что справедливые налоги по коммерческой и предпринимательской деятельности должны быть. То есть в здоровом государстве, занимаясь предпринимательской деятельностью, любой бизнесмен должен понимать, что есть определенные налоговые обязательства перед страной", – пояснил Талгат Игликов.

В целом, по его словам, законопослушные граждане должны поддержать данную инициативу, потому что она о цифровизации и транспарентности всех банковских переводов.

"Главное, нужно понимать, что государство хочет вывести из тени незаконную предпринимательскую деятельность. Я думаю, что чем больше государство будет зависеть от налогов, тем больше будет подниматься культура налогоплательщиков, а чем выше будет эта культура, тем связка ответственности государства перед гражданами через налоги, она будет подниматься", – считает Талгат Игликов.

Он уверен, когда граждане понимают, что казна формируется за счет их активной и предпринимательской деятельности, государство должно перед ними отчитываться и все расчеты госраходов становятся транспарентными, так же, как и принятие решений.

При этом финансист считает, что вся история боязни мониторинга мобильных переводов в течение какого–то времени сойдет уже в ближайшем времени.

"Потому что все поймут, что критерии для проверки мобильных переводов хорошие и справедливые, потому что более 100 человек должны переводить в течение 3 месяцев на счета. Поэтому я думаю, что это все пройдет и мы станем более толерантными к фискальным проверкам, а бизнес станет более прозрачным. Поэтому данную инициативу я считаю верной", – подчеркнул Талгат Игликов.

Все должно быть прозрачно

По мнению финансиста Бекнура Кисикова, контроль над крупными мобильными переводами бизнеса – это норма цивилизованного государства и налоговой культуры, чтобы все было прозрачно.

"Наверное, есть действительно огромное количество предпринимателей, у которых огромное количество переводов и их доход исчисляется десятками миллионов, но с них ничего не платится, и они конечно же, должны научиться платить налоги. Хотелось бы подчеркнуть, что в целом я понимаю эту инициативу и она не является какой–то карательной. Потому что мы переходим к максимальной прозрачности и должны показать какие у нас потоки, куда мы двигаемся. И эти переводы – это первый шаг", – пояснил Бекнур Кисиков.

Он добавил, что сам не очень любит расплачиваться в магазинах через мобильные переводы. Но при этом аналитик считает, что в некоторых случаях, для микробизнеса лучше сделать послабления.

"Я люблю платить карточкой, потому что там есть бонусы. Карточка – это прозрачность и все, что с нее платится, как я понимаю, это уходит на счет компании, с которого потом она платить налоги. А когда делаешь мобильный перевод, это нигде не отображается, и это некая форма ухода от налогов. Но для нас, для покупателей, это в принципе неважно. Мы хотим сделать удобно, мы просто берем телефон и платим, делаем переводы и все. Нам не хочется носить с собой наличку, мы уже отошли от этого. Поэтому для микробизнеса лучше сделать послабления", – считает Бекнур Кисиков.

В этом плане само население и предприниматели должны уже идти к тому, чтобы сделать эти переводы максимально прозрачными, добавил он.

"Людям, у которых все прозрачно, для них это больших проблем не составит. Нужно чтобы магазины и такси уже начали принимать карточкой и если мы не хотим использовать наличку, то магазины должны обязательно давать возможность платить карточкой. Все–таки мне хотелось бы, чтобы эта политика оплаты с карточки дальше распространялась и чтобы все магазины, такси и даже на базарах принимали карточки. Если мы научим этому население, будет здорово", – подчеркнул Бекнур Кисиков.

Как улучшить механизм

Между тем аналитик согласен с мнением о том, что некоторым предпринимателям будет сложно.

"Мне хотелось бы как предложение внести – сделать градацию. Если бизнес очень маленький, предположим, условно это таксист, то может сделать в этой области послабление. Например, если оборот в месяц 300–500 тыс. тенге, это совсем микробизнес, они могли бы как раньше платить ЕСП или какой–то единый налог, чтобы упростить и не отслеживать каждый перевод", – предложил Бекнур Кисиков.

Потому что вести бухгалтерию и общую калькуляцию очень сложно, пояснил он.

"Вот например, есть общий оборот и с него можно было бы платить проценты. Потому что предпринимателям сейчас очень сложно. К примеру, есть магазин, который получает мобильные переводы, он с каждого перевода и покупки должен исчислять какие–то налоги. С него постоянно удерживается определенный процент", – добавил Бекнур Кисиков.

При этом в стране пора уже формировать налоговую культуру, считает аналитик. Он также отмечает, что в инициативе Минфина есть свои плюсы и минусы.

"Минусы – это то, что очень сильно будет страдать микробизнес и здесь я думаю, нужно сделать им какое–то максимальное послабление. И мне кажется, что администрирование этих переводов стоит даже больших денег, чем налогов, которые могут собраться от них. Поэтому во многих частях мира делают какую–то удобную форму, когда предпринимателям не нужно делать кучу отчетов и исчислять с каждого товара какие–то налоги, так как при производстве этих товаров уже НДС включен. Поэтому сделать надо максимально упрощенку", – отметил Бекнур Кисиков.

Сегодня в Казахстане еще есть магазины, которые не принимают оплату карточкой, якобы у них картридер не работает или что–то, продолжил эксперт. Но зачастую, считает аналитик, это лукавство и форма ухода от налогов.

"Конечно, я их понимаю тоже, потому что с каждых 100 тенге платить налоги – это очень сложно, это даже администрировать сложно. В целом к инициативе Минфина двоякое отношение. С одной стороны, мы идем к максимальной прозрачности, с другой – не хотелось бы усложнять жизнь микробизнеса, потому что это основа нашей страны. Налогообложения и малое предпринимательство несет в себе социальную функцию, они разгружают социальное напряжение, решают вопросы безработицы", – подчеркнул Кисиков.

Эксперты уверен, если государство перегрузит предпринимателей всякими налогами и отчетами, то они просто закроют свои бизнесы, и государство получит иждивенцев, которым нужно будет давать деньги, чтобы они выживали. Поэтому, по словам финансиста, самое главное сейчас – не усекать предпринимателей, а наоборот поддерживать и стимулировать их, это основа политики всех стран мира.