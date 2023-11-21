Новак Джокович прибыл в Малагу на Кубок Дэвиса
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23 ноября сборная Сербии вместе с Джоковичем сразится с командой Великобритании в четвертьфинальном раунде. Также за Сербию выступят Ласло Джере, Душан Лайович, Миомир Кецманович и Хамад Меджедович.
Djoko and fans at the airport 🤩#DavisCupFinals | @DjokerNole pic.twitter.com/xKV7GGzqQq— Davis Cup (@DavisCup) November 20, 2023
Также в Малагу прибыл финалист Итогового чемпионата АТР, лидер сборной Италии Янник Синнер (4 АТР). Его команда поспорит за выход в полуфинал с Нидерландами.
Фото: daviscup.com
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады, которая в финале турнира прошлого года обыграла Австралию.
На прошлой неделе Новак Джокович и Янник Синнер сыграли в финале Итогового турнира АТР.