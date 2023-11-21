Новак Джокович прибыл в Малагу на Кубок Дэвиса

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Малагу (Испания), где пройдет финальный турнир Кубка Дэвиса, сообщает Zakon.kz.

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23 ноября сборная Сербии вместе с Джоковичем сразится с командой Великобритании в четвертьфинальном раунде. Также за Сербию выступят Ласло Джере, Душан Лайович, Миомир Кецманович и Хамад Меджедович.

Также в Малагу прибыл финалист Итогового чемпионата АТР, лидер сборной Италии Янник Синнер (4 АТР). Его команда поспорит за выход в полуфинал с Нидерландами.



Фото: daviscup.com

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады, которая в финале турнира прошлого года обыграла Австралию.

На прошлой неделе Новак Джокович и Янник Синнер сыграли в финале Итогового турнира АТР.