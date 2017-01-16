Как купаться на Крещение, чтобы не заболеть - советы
16 января 2017, 10:44
Спасатели обращаются к населению с просьбой быть осторожными и внимательными, находясь вблизи водных объектов.
В ночь на 19 января православные верующие отметят праздник Крещения Господня. В этот день принято окунаться в прорубь, трижды осеняя себя крестным знамением и произнося молитву Троице. Считается, что в этот день вода смывает грехи и болезни.
Для верующих купание на Крещение означает приобщение к особой благодати, которую Бог посылает на всю воду в этот день. Также считается, что вода на Крещение приносит здоровье, как телесное, так и духовное. Крещенская вода - это святыня, которую также употребляют для исцеления и для укрепления душевных и телесных сил. Она не портится и сохраняет свои целебные свойства год.
Специально для этого в водоемах организуют - купели. Далеко не все могут рискнуть окунуться в ледяную воду зимой, а многие придут к проруби впервые. Проруби или иордани, в которых купаются на Крещение, освящаются. Жестких правил для желающих окунуться в иордань на Крещение не существует. Но все-таки принято быстро погружаться с головой в воду 3 раза, при этом креститься и произносить: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
ЧС - ники же настоятельно рекомендует соблюдать следующие меры безопасности:
- купаться можно только в местах специально оборудованных для крещенских купаний и проведения обрядов, которое должно быть ограждено.
- советуем перед погружением измерить давление.
- несмотря на благоприятный эмоциональный настрой к погружению в прорубь необходимо подойти продуманно и осторожно. Ведь купание в ледяной воде без специальной подготовки и закаливания может вызвать осложнения. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов, и даже микроинсульта, а если давление низкое – судороги и опасность потери сознания в воде.
- перед погружением в воду не нужно пить спиртного, алкоголь только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце.
- охлаждайтесь постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут - обувь, затем разденьтесь по пояс, и только потом заходите в воду.
- перед купанием разотрите тело любым жирным кремом или оливковым маслом.
- находитесь в воде не дольше двух минут.
- после – разотритесь махровым полотенцем и поспешите в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю.
Не рекомендуется или запрещается:
- купание в купели до освящения её представителем Русской Православной Церкви;
- купание без представителей служб спасения и медицинских работников;
- купание детей без присмотра родителей или взрослых;
- нырять в воду с разбега;
- загрязнять и засорять купель;
- приводить с собой собак и других животных;
- оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
- подавать крики ложной тревоги;
- подъезжать к купели на автотранспорте;
Напоминаем жителям о том, что в период крещенских купаний необходимо соблюдать осторожность при выходе на лед, опасно выходить к проруби толпой, лед может иметь разную толщину и находиться на нем нужно с особой осторожностью.
- при первых признаках разрушения ледяного покрова необходимо сохранять спокойствие, не поддаваться панике, быстро, но осторожно лечь на лед и отползти на безопасное место.
- если же вы все-таки оказались в воде, удерживайтесь от погружения с головой, широко раскинув руки, не стоит подтягиваться за кромку льда. - держась за нее руками, надо осторожно вынести на лед сначала одну ногу, потом вторую, а затем медленно отползти или откатиться в сторону от опасного места.
- помогая провалившемуся под лед, подавайте ему в руки пояс, шарф, палку, другие подручные предметы, аккуратно, стараясь не провалить лед в том месте, где вы находитесь.
Неукоснительное соблюдение правил безопасности позволит обойтись без жертв.
Также отметим, что во избежание чрезвычайных ситуаций организаторам прорубей даются рекомендации для оборудования мест крещенских купаний, а именно:
- прорубь вырубается на льду на расстоянии не более 20-25 метров от берега;
- глубина не должна превышать 1,5 метров;
- прорубь внутри должна ограждаться сеткой рабица;
- на грунте должны устанавливаться трап и две деревянные лестницы с двух противоположных сторон для входа и выхода людей из проруби;
Что же происходит с организмом человека при соприкосновения с холодной водой? Например, при зимнем купании в проруби?
Многие медики говорят, что:
1.Погружаясь в ледяную воду с головой, вода мгновенно пробуждает центральную нервную часть головного мозга, а мозг исцеляет организм.
2.Кратковременное воздействие низких и сверхнизких температур воспринимается организмом как положительный стресс: снимает воспаление, боль, отек, спазм.
3. Наше тело окутывает воздух, теплопроводность которого в 28 раз меньше теплопроводности воды. В этом и состоит фокус закаливания холодной водой. А во время короткой пробежки по снегу (например, до проруби и обратно) охлаждается только 10% поверхности тела.
4. Холодная вода высвобождает глубинные силы организма, температура тела после соприкосновения с ней достигает 40º, при которой гибнут вирусы, микробы и больные клетки.
Однако не забывайте и о противопоказаниях к купанию в проруби:
Зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:
- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
- сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);
- центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит);
- периферической нервной системы (невриты, полиневриты);
- эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
- органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
- органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальной астме, экземе).
- мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);
- желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
- кожно-венерические заболевания.
И напоследок отметим, что для купания в проруби нужно свято верить, что это очистит тело и душу.
Подготовлено по материалам Интернет-сайтов
Фото:Амител
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