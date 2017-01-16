Как купаться на Крещение, чтобы не заболеть - советы

ЧС - ники же настоятельно рекомендует соблюдать следующие меры безопасности:

- купаться можно только в местах специально оборудованных для крещенских купаний и проведения обрядов, которое должно быть ограждено.

- советуем перед погружением измерить давление.

- несмотря на благоприятный эмоциональный настрой к погружению в прорубь необходимо подойти продуманно и осторожно. Ведь купание в ледяной воде без специальной подготовки и закаливания может вызвать осложнения. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов, и даже микроинсульта, а если давление низкое – судороги и опасность потери сознания в воде.

- перед погружением в воду не нужно пить спиртного, алкоголь только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце.

- охлаждайтесь постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут - обувь, затем разденьтесь по пояс, и только потом заходите в воду.

- перед купанием разотрите тело любым жирным кремом или оливковым маслом.

- находитесь в воде не дольше двух минут.

- после – разотритесь махровым полотенцем и поспешите в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю.





Не рекомендуется или запрещается: - купание в купели до освящения её представителем Русской Православной Церкви; - купание без представителей служб спасения и медицинских работников; - купание детей без присмотра родителей или взрослых; - нырять в воду с разбега; - загрязнять и засорять купель; - приводить с собой собак и других животных; - оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор; - подавать крики ложной тревоги; - подъезжать к купели на автотранспорте;





Напоминаем жителям о том, что в период крещенских купаний необходимо соблюдать осторожность при выходе на лед, опасно выходить к проруби толпой, лед может иметь разную толщину и находиться на нем нужно с особой осторожностью.

- при первых признаках разрушения ледяного покрова необходимо сохранять спокойствие, не поддаваться панике, быстро, но осторожно лечь на лед и отползти на безопасное место.

- если же вы все-таки оказались в воде, удерживайтесь от погружения с головой, широко раскинув руки, не стоит подтягиваться за кромку льда. - держась за нее руками, надо осторожно вынести на лед сначала одну ногу, потом вторую, а затем медленно отползти или откатиться в сторону от опасного места.

- помогая провалившемуся под лед, подавайте ему в руки пояс, шарф, палку, другие подручные предметы, аккуратно, стараясь не провалить лед в том месте, где вы находитесь.

Неукоснительное соблюдение правил безопасности позволит обойтись без жертв.



