Что делать, если Вы находитесь в зоне наводнения - советы специалистов

Памятка специалистов по ЧС жителям живущим в паводкоопасной зоне.

Как отмечают специалисты, в некоторых районах Казахстана, зима этого года как никогда оказалось снежной. Количество осадков достигло двойной среднегодовой нормы. И как следствие, во время весеннего снеготаяния повсеместно возникает ситуация, связанная с подтоплением талыми водами домов, дворовых построек, затоплением шахт, колодцев, погребов.





Прежде всего во избежание подтоплений, обусловленных весенним снеготаянием ЧС - ники обращаются ко всем жителям:

- своевременно проводите очистку от снега крыш, фундаментов и отмосток домов и строений; - прочистите водосточные каналы; - герметизируйте скважины, колодцы, шахты и погреба; - при необходимости заготовьте песок и шлак.





Как известно из-за весенних паводков специалистам по ЧС приходится прибегать к частичной или полной эвакуации жителей.

Мы также расскажем как вести себя, если Вы оказались в районе затопления до прихода спасателей.





Главное при любых обстоятельствах сохранять спокойствие и самообладание.





До наводнения:

- при получении сигнала (сообщения) об угрозе возникновения наводнения подготовьте документы, ценные вещи, положите их в специальный чемодан или рюкзак;

- перенесите имущество и материальные ценности в безопасное место (чердак, крыша) или уложите их повыше (на шкафы, антресоли);

- изучите с членами семьи пути эвакуации, возможные границы затопления (наводнения), а также места расположения безопасного места (здания) для размещения эвакуируемых;

- ознакомьтесь с местонахождением лодок, плотов на случай внезапного и бурно развивающегося наводнения.





Во время наводнения:

а) если наводнение застало врасплох

- поднимитесь на верхний этаж здания, чердак, либо на возвышенный участок местности, имея с собой предметы, пригодные для самоэвакуации (автомобильную камеру, надувной матрац и т.п.) а также для обозначения своего местонахождения (яркий кусок ткани, фонарик);

- до прибытия помощи оставайтесь на месте, подавая сигнал;

- самоэвакуацию на незатопленную территорию производите только в крайних случаях: для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, при отсутствии воды и продуктов питания, угрозе ухудшения обстановки или утраты уверенности в получении помощи со стороны;





б) если вы дома

- включите радио или телевизор, чтобы быть в курсе развития событий;

- предупредите соседей и помогите детям, старикам и инвалидам;

- при наличии времени, выключите газ, закройте плотно окна и двери;

- берите с собой только самые необходимые вещи: пакет с документами и деньгами, медицинскую аптечку, трехдневный запас продуктов, постельное белье и туалетные принадлежности, комплект верхней одежды и обуви;

- покиньте дом, как только получите распоряжение об эвакуации.





После наводнения:

- слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб;

- при подходе к жилищу остерегайтесь оторванных и провисших электрических проводов;

- до проверки специалистами состояния электрической сети не пользуйтесь электроприборами;

- соблюдайте осторожность при входе в дом, проверьте надежность всех его конструкций (стены, полы);

- при осмотре внутренних комнат не применяйте в качестве источника света открытый огонь спички, свечи и т.д. из-за возможного присутствия газа в воздухе. Для этих целей следует использовать электрические фонари на батарейках;

- попавшие в воду продукты и запасы питьевой воды перед употреблением должны быть проверены представителями санитарной инспекции, пейте только кипяченную воду;

- имеющиеся колодцы осушите методом выкачивания;

- проверьте и осушите жилое помещение, обеззаразьте посуду, столовые приборы, поверхности мебели. Для этих целей используйте кипяток и отбеливатель.





Запомните!!! находиться у лежащих на земле проводов ближе 8 метров опасно для жизни.





Фото: kaznews.kz



