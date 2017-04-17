Что делать, если Вы находитесь в зоне наводнения - советы специалистов
17 апреля 2017, 14:22
Памятка специалистов по ЧС жителям живущим в паводкоопасной зоне.
Как отмечают специалисты, в некоторых районах Казахстана, зима этого года как никогда оказалось снежной. Количество осадков достигло двойной среднегодовой нормы. И как следствие, во время весеннего снеготаяния повсеместно возникает ситуация, связанная с подтоплением талыми водами домов, дворовых построек, затоплением шахт, колодцев, погребов.
Прежде всего во избежание подтоплений, обусловленных весенним снеготаянием ЧС - ники обращаются ко всем жителям:
- своевременно проводите очистку от снега крыш, фундаментов и отмосток домов и строений;
- прочистите водосточные каналы;
- герметизируйте скважины, колодцы, шахты и погреба;
- при необходимости заготовьте песок и шлак.
Как известно из-за весенних паводков специалистам по ЧС приходится прибегать к частичной или полной эвакуации жителей.
Мы также расскажем как вести себя, если Вы оказались в районе затопления до прихода спасателей.
Главное при любых обстоятельствах сохранять спокойствие и самообладание.
До наводнения:
- при получении сигнала (сообщения) об угрозе возникновения наводнения подготовьте документы, ценные вещи, положите их в специальный чемодан или рюкзак;
- перенесите имущество и материальные ценности в безопасное место (чердак, крыша) или уложите их повыше (на шкафы, антресоли);
- изучите с членами семьи пути эвакуации, возможные границы затопления (наводнения), а также места расположения безопасного места (здания) для размещения эвакуируемых;
- ознакомьтесь с местонахождением лодок, плотов на случай внезапного и бурно развивающегося наводнения.
Во время наводнения:
а) если наводнение застало врасплох
- поднимитесь на верхний этаж здания, чердак, либо на возвышенный участок местности, имея с собой предметы, пригодные для самоэвакуации (автомобильную камеру, надувной матрац и т.п.) а также для обозначения своего местонахождения (яркий кусок ткани, фонарик);
- до прибытия помощи оставайтесь на месте, подавая сигнал;
- самоэвакуацию на незатопленную территорию производите только в крайних случаях: для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, при отсутствии воды и продуктов питания, угрозе ухудшения обстановки или утраты уверенности в получении помощи со стороны;
б) если вы дома
- включите радио или телевизор, чтобы быть в курсе развития событий;
- предупредите соседей и помогите детям, старикам и инвалидам;
- при наличии времени, выключите газ, закройте плотно окна и двери;
- берите с собой только самые необходимые вещи: пакет с документами и деньгами, медицинскую аптечку, трехдневный запас продуктов, постельное белье и туалетные принадлежности, комплект верхней одежды и обуви;
- покиньте дом, как только получите распоряжение об эвакуации.
После наводнения:
- слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб;
- при подходе к жилищу остерегайтесь оторванных и провисших электрических проводов;
- до проверки специалистами состояния электрической сети не пользуйтесь электроприборами;
- соблюдайте осторожность при входе в дом, проверьте надежность всех его конструкций (стены, полы);
- при осмотре внутренних комнат не применяйте в качестве источника света открытый огонь спички, свечи и т.д. из-за возможного присутствия газа в воздухе. Для этих целей следует использовать электрические фонари на батарейках;
- попавшие в воду продукты и запасы питьевой воды перед употреблением должны быть проверены представителями санитарной инспекции, пейте только кипяченную воду;
- имеющиеся колодцы осушите методом выкачивания;
- проверьте и осушите жилое помещение, обеззаразьте посуду, столовые приборы, поверхности мебели. Для этих целей используйте кипяток и отбеливатель.
Запомните!!! находиться у лежащих на земле проводов ближе 8 метров опасно для жизни.
Фото: kaznews.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4702095-ae242917ab4649bb764475438a9827e6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...