Что мы знаем о Лилии Рах: несколько известных фактов и ее лучшие фото
26 января 2017, 17:54
Лилия Рах известная и успешная бизнесвумен.
Самая стильная женщина Казахстана снова может улыбаться - Лилия Рах освобождена из зала суда, за что, по ее же словам, она благодарна людям и Богу.
Мы хотим напомнить нашим читателям несколько фактов из ее биографии:
- Лилия Рах - 53 года, байер. Окончила Семипалатинский педагогический институт по специальности физик-математик. В фэшн-индустрии с 1988 года.
С 1996 года работает на рынке Казахстана.
- Любовь к моде у светской львицы с детства. Все началось с ее мамы, любившей одевать дочерей в необычные наряды.
"Я выросла в деревне, и меня мама очень нестандартно одевала по местным меркам. По деревенским стандартам я была маленькой «выбражулей». Девчонки меня называли «мымра городская». Тогда я обижалась, плакала, а сейчас я просто горжусь этим. Свою тягу ко всему модному, стильному, необычному я помню с глубокого детства, лет с 6. Мама поощряла все это. Она хоть и деревенский человек, но безумно любила наряжать нас с сестрой. Она сама очень много шила для нас", - вспоминала бизнесвумен.
- Открыла 13 магазинов в Алматы и два в Астане, в которых представлены десятки известных мировых брендов одежды, обуви и аксессуаров, среди которых Dior, Oscar de la Renta, Marc Jacobs, Prada, Alexander McQueen, TOD’s, Gianfranco Ferre, Valentino, Roberto Cavalli, Missoni, Chloe, Ralph Rucci и многие другие.
- У Лилии двое детей - старший, Антон Сухин и младшая Даяна. "Дети – мое счастье", – признаётся Рах.
- Лилия очень известна не только в отечественном мире моды, но и в зарубежном.
- В 2015 году авторитетное интернет-издание Business of Fashion представило обновленный список 500 самых влиятельных людей, формирующих индустрию моды. Тогда впервые в нем появился представитель Казахстана - и это была Рах.
- В апреле 2016 года Лилия Рах попала на страницы американского Vogue.
- 23 августа Лилию Рах арестовала полиция. Женщина проходит подозреваемой по делу о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и сегодня стало известно, что она признана виновной и будет отбывать 7 лет в местах не столь отдаленных.
Сама Лилия Рах была сильно возмущена приговором суда, защита подсудимых будет обжаловать приговор.
Фото из открытых источников
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