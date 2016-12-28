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Новости за сегодня

Коды назначения платежей (КНП) и коды секторов экономики с 1 января 2017 года

28 декабря 2016, 10:00

Новые коды назначения платежей с 1 января 2017 года

Напоминаем, что с 1 января 2017 года вводятся в действие новые Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей.

Правила утверждены Постановлением Правления НБ РК от 31 августа 2016 года № 203 в целях приведения законодательства в соответствие с Законом РК «О платежах и платежных системах».

Порядок применения кодов секторов экономики и назначения платежей используется в платежных документах, кассовых документах на прием и выдачу наличных денег, чеках, выдаваемых отправителю денег при осуществлении платежей и переводов денег без открытия банковского счета путем взноса наличных денег через электронные терминалы, торговых чеках, выдаваемых держателям платежной карточки при осуществлении налоговых и других обязательных платежей в бюджет через банкоматы либо иные электронные терминалы.

Порядок применения кодов секторов экономики и назначения платежей применяется:

1) при оформлении платежных документов на бумажном носителе и при обмене электронными документами при осуществлении платежей и (или) переводов денег;

2) при осуществлении внутрибанковских и межбанковских платежей и (или) переводов денег, инициированных на территории Республики Казахстан, проводимых внутри страны, отправляемых за рубеж.

По входящему из-за рубежа платежу и (или) переводу денег при отсутствии в платежном документе проставленных кодов секторов экономики и назначения платежей банк-резидент Республики Казахстан самостоятельно проставляет в информационных системах банка коды секторов экономики и назначения платежей на основании полученных по платежу и (или) переводу денег документов.

Система кодирования платежей используется для обеспечения прозрачности и анализа потоков платежей и (или) переводов денег.

Кодирование платежей осуществляется с помощью цифровых и буквенных символов.

Сектор экономики указывается в соответствии с кодами секторов экономики.

Код назначения платежа указывается в соответствии с Детализированной таблицей кодов назначения платежей.


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