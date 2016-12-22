Утверждены типовые формы документов кадрового делопроизводства
Утвержденные формы могут быть использованы в качестве образца и субъектами частного предпринимательства при оформлении кадровой документации
Приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 28 октября 2016 года № 27 утверждены типовые формы документов кадрового делопроизводства административной государственной службы, которые введены в действие с 14 декабря 2016 года.
При этом приказ Министра по делам государственной службы РК от 29 декабря 2015 года № 15 «Об утверждении типовых форм документов кадрового делопроизводства административной государственной службы» признан утратившим силу.
Типовые формы включают следующие документы кадрового делопроизводства:
1. Документы по личному составу
1) Документы по личному составу:
Приказ о приеме на работу;
Распоряжение (решение) о приеме на работу;
Приказ о назначении;
Распоряжение (решение) о назначении;
Приказ о продлении испытательного срока;
Распоряжение (решение) о продлении испытательного срока;
Приказ о назначении по итогам внутреннего конкурса среди государственных служащих данного государственного органа;
Распоряжение (решение) о назначении по итогам внутреннего конкурса среди государственных служащих данного государственного органа;
Приказ о перемещении;
Распоряжение (решение) о перемещении;
Приказ о выходе из отпуска;
Распоряжение (решение) о выходе из отпуска;
Приказ о возложении обязанностей;
Распоряжение (решение) о возложении обязанностей;
Приказ о продлении срока пребывания на государственной службе;
Распоряжение (решение) о продлении срока пребывания на государственной службе;
Приказ об увольнении;
Распоряжение (решение) об увольнении;
Приказ о временном отстранении служащего;
Распоряжение (решение) о временном отстранении служащего;
2) Основания к документам по личному составу:
Заявление на занятие вакантной административной должности;
Заявление на занятие временной вакантной административной должности;
Заявление на увольнение;
Служебная записка о временном возложении обязанностей;
Заявление о выходе на работу.
2. Документы по предоставлению отпусков
1) Документы о предоставлении отпусков:
Приказ о предоставлении ежегодного трудового отпуска;
Распоряжение (решение) о предоставлении ежегодного трудового отпуска Распоряжение (решение) о предоставлении ежегодного трудового отпуска;
Приказ о предоставлении части ежегодного трудового отпуска;
Распоряжение (решение) о предоставлении части ежегодного трудового отпуска;
Приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы;
Распоряжение (решение) о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы;
Приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам;
Распоряжение (решение) о предоставлении отпуска по беременности и родам;
Приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
Распоряжение (решение) о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
Приказ о предоставлении учебного отпуска;
Распоряжение (решение) о предоставлении учебного отпуска;
Приказ об отзыве из отпуска;
Распоряжение (решение) об отзыве из отпуска;
2) Основания к документам о предоставлении отпуска:
Заявление о предоставлении ежегодного трудового отпуска
Заявление о предоставлении части ежегодного трудового отпуска;
Служебная записка об отзыве из отпуска.
3. Документы о командировании сотрудников
1) Документы о командировании сотрудников:
Приказ о командировании;
Распоряжение (решение) о командировании;
Приказ о прикомандировании;
Распоряжение (решение) о прикомандировании;
2) Основания к документам о командировании сотрудников:
Служебная записка о командировке.
4. Документы по дисциплинарной практике (дисциплинарные взыскания)
Приказ о наложении дисциплинарного взыскания;
Распоряжение (решение) о наложении дисциплинарного взыскания;
Приказ о снятии дисциплинарного взыскания;
Распоряжение (решение) о снятии дисциплинарного взыскания;
Приказ о назначении служебного расследования;
Распоряжение (решение) о назначении служебного расследования.
5. Документы по поощрению государственного служащего
Приказ о поощрении;
Распоряжение (решение) о поощрении государственного служащего;
Служебная записка о поощрении государственного служащего.
6. Документы об утверждении штатной структуры и квалификационных требований
Приказ об утверждении штатной численности и структуры;
Распоряжение (решение) об утверждении штатной численности и структуры;
Приказ об утверждении квалификационных требований к административным государственным должностям;
Распоряжение (решение) об утверждении квалификационных требований к административным государственным должностям.
7. Документы по основной деятельности
1) Приказы по основной деятельности:
Приказ о создании дисциплинарной комиссии;
Распоряжение (решение) о создании дисциплинарной комиссии;
Приказ о создании конкурсной комиссии;
Распоряжение (решение) о создании конкурсной комиссии;
Приказ о создании аттестационной комиссии;
Распоряжение (решение) о создании аттестационной комиссии;
Приказ о направлении на стажировку;
Распоряжение (решение) о направлении на стажировку;
Приказ о закреплении наставников за лицами, впервые принятыми на административные государственные должности;
Распоряжение (решение) о закреплении наставников за лицами, впервые принятыми на административные государственные должности;
Приказ о создании комиссии по оценке деятельности административных государственных служащих;
Распоряжение (решение) о создании комиссии по оценке деятельности административных государственных служащих;
Приказ о создании комиссии по исчислению стажа, дающего право на получение должностного оклада;
Распоряжение (решение) о создании комиссии по исчислению трудового стажа;
Приказ об утверждении состава комиссии;
Распоряжение (решение) об утверждении состава комиссии;
Приказ о проведении аттестации;
Распоряжение (решение) о проведении аттестации;
2) Приложение к документам об утверждении состава комиссии:
Приложение к приказу (распоряжению или решению): Состав комиссии;
3) Приложения к документу о проведении аттестации:
Приложение 1 к приказу (распоряжению или решению): Список государственных служащих, подлежащих аттестации;
Приложение 2 к приказу (распоряжению или решению): График проведения аттестации.
8. Прочие документы
1) Прочие приказы и распоряжения (решения):
Приказ об оказании материальной помощи;
Распоряжение (решение) об оказании материальной помощи;
Приказ об установлении надбавки;
Распоряжение (решение) об установлении надбавки;
Приказ о сверхурочной работе;
Распоряжение (решение) о сверхурочной работе;
Приказ о предоставлении дня (часы) отдыха;
Распоряжение (решение) о предоставлении дня (часы) отдыха;
Приказ о предоставлении компенсации;
Распоряжение (решение) о предоставлении компенсации;
2) Основания к прочим документам:
Заявление о материальной помощи;
Служебная записка о сверхурочной работе;
Согласие служащего на сверхурочную работу.
Утвержденные типовые формы документов кадрового делопроизводства административной государственной службы могут быть использованы в качестве образца также и субъектами частного предпринимательства при оформлении кадровой документации.
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