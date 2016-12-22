Утвержденные формы могут быть использованы в качестве образца и субъектами частного предпринимательства при оформлении кадровой документации

Приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 28 октября 2016 года № 27 утверждены типовые формы документов кадрового делопроизводства административной государственной службы, которые введены в действие с 14 декабря 2016 года.

При этом приказ Министра по делам государственной службы РК от 29 декабря 2015 года № 15 «Об утверждении типовых форм документов кадрового делопроизводства административной государственной службы» признан утратившим силу.

Типовые формы включают следующие документы кадрового делопроизводства:

1. Документы по личному составу

1) Документы по личному составу:

Приказ о приеме на работу;

Распоряжение (решение) о приеме на работу;

Приказ о назначении;

Распоряжение (решение) о назначении;

Приказ о продлении испытательного срока;

Распоряжение (решение) о продлении испытательного срока;

Приказ о назначении по итогам внутреннего конкурса среди государственных служащих данного государственного органа;

Распоряжение (решение) о назначении по итогам внутреннего конкурса среди государственных служащих данного государственного органа;

Приказ о перемещении;

Распоряжение (решение) о перемещении;

Приказ о выходе из отпуска;

Распоряжение (решение) о выходе из отпуска;

Приказ о возложении обязанностей;

Распоряжение (решение) о возложении обязанностей;

Приказ о продлении срока пребывания на государственной службе;

Распоряжение (решение) о продлении срока пребывания на государственной службе;

Приказ об увольнении;

Распоряжение (решение) об увольнении;

Приказ о временном отстранении служащего;

Распоряжение (решение) о временном отстранении служащего;

2) Основания к документам по личному составу:

Заявление на занятие вакантной административной должности;

Заявление на занятие временной вакантной административной должности;

Заявление на увольнение;

Служебная записка о временном возложении обязанностей;

Заявление о выходе на работу.

2. Документы по предоставлению отпусков

1) Документы о предоставлении отпусков:

Приказ о предоставлении ежегодного трудового отпуска;

Распоряжение (решение) о предоставлении ежегодного трудового отпуска Распоряжение (решение) о предоставлении ежегодного трудового отпуска;

Приказ о предоставлении части ежегодного трудового отпуска;

Распоряжение (решение) о предоставлении части ежегодного трудового отпуска;

Приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы;

Распоряжение (решение) о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы;

Приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам;

Распоряжение (решение) о предоставлении отпуска по беременности и родам;

Приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;

Распоряжение (решение) о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;

Приказ о предоставлении учебного отпуска;

Распоряжение (решение) о предоставлении учебного отпуска;

Приказ об отзыве из отпуска;

Распоряжение (решение) об отзыве из отпуска;

2) Основания к документам о предоставлении отпуска:

Заявление о предоставлении ежегодного трудового отпуска

Заявление о предоставлении части ежегодного трудового отпуска;

Служебная записка об отзыве из отпуска.

3. Документы о командировании сотрудников

1) Документы о командировании сотрудников:

Приказ о командировании;

Распоряжение (решение) о командировании;

Приказ о прикомандировании;

Распоряжение (решение) о прикомандировании;

2) Основания к документам о командировании сотрудников:

Служебная записка о командировке.

4. Документы по дисциплинарной практике (дисциплинарные взыскания)

Приказ о наложении дисциплинарного взыскания;

Распоряжение (решение) о наложении дисциплинарного взыскания;

Приказ о снятии дисциплинарного взыскания;

Распоряжение (решение) о снятии дисциплинарного взыскания;

Приказ о назначении служебного расследования;

Распоряжение (решение) о назначении служебного расследования.

5. Документы по поощрению государственного служащего

Приказ о поощрении;

Распоряжение (решение) о поощрении государственного служащего;

Служебная записка о поощрении государственного служащего.

6. Документы об утверждении штатной структуры и квалификационных требований

Приказ об утверждении штатной численности и структуры;

Распоряжение (решение) об утверждении штатной численности и структуры;

Приказ об утверждении квалификационных требований к административным государственным должностям;

Распоряжение (решение) об утверждении квалификационных требований к административным государственным должностям.

7. Документы по основной деятельности

1) Приказы по основной деятельности:

Приказ о создании дисциплинарной комиссии;

Распоряжение (решение) о создании дисциплинарной комиссии;

Приказ о создании конкурсной комиссии;

Распоряжение (решение) о создании конкурсной комиссии;

Приказ о создании аттестационной комиссии;

Распоряжение (решение) о создании аттестационной комиссии;

Приказ о направлении на стажировку;

Распоряжение (решение) о направлении на стажировку;

Приказ о закреплении наставников за лицами, впервые принятыми на административные государственные должности;

Распоряжение (решение) о закреплении наставников за лицами, впервые принятыми на административные государственные должности;

Приказ о создании комиссии по оценке деятельности административных государственных служащих;

Распоряжение (решение) о создании комиссии по оценке деятельности административных государственных служащих;

Приказ о создании комиссии по исчислению стажа, дающего право на получение должностного оклада;

Распоряжение (решение) о создании комиссии по исчислению трудового стажа;

Приказ об утверждении состава комиссии;

Распоряжение (решение) об утверждении состава комиссии;

Приказ о проведении аттестации;

Распоряжение (решение) о проведении аттестации;

2) Приложение к документам об утверждении состава комиссии:

Приложение к приказу (распоряжению или решению): Состав комиссии;

3) Приложения к документу о проведении аттестации:

Приложение 1 к приказу (распоряжению или решению): Список государственных служащих, подлежащих аттестации;

Приложение 2 к приказу (распоряжению или решению): График проведения аттестации.

8. Прочие документы

1) Прочие приказы и распоряжения (решения):

Приказ об оказании материальной помощи;

Распоряжение (решение) об оказании материальной помощи;

Приказ об установлении надбавки;

Распоряжение (решение) об установлении надбавки;

Приказ о сверхурочной работе;

Распоряжение (решение) о сверхурочной работе;

Приказ о предоставлении дня (часы) отдыха;

Распоряжение (решение) о предоставлении дня (часы) отдыха;

Приказ о предоставлении компенсации;

Распоряжение (решение) о предоставлении компенсации;

2) Основания к прочим документам:

Заявление о материальной помощи;

Служебная записка о сверхурочной работе;

Согласие служащего на сверхурочную работу.

Утвержденные типовые формы документов кадрового делопроизводства административной государственной службы могут быть использованы в качестве образца также и субъектами частного предпринимательства при оформлении кадровой документации.