В Казахстане впервые арестовали за неуплату налога на транспорт

Двое суток проведет в СИЗО алматинец за неуплату более 500 тыс тенге налога за свое авто.

Одним из должников является алматинец, задолженность которого по налогу на транспортные средства перед бюджетом составляет 524 239 тенге. Налогоплательщику направлены уведомления о погашении задолженности, операции по банковским счета приостановлены, ограничен выезд за пределы Республики Казахстан. Однако, должником не были предприняты никакие меры по погашению задолженности. В связи с чем, судебный исполнитель обратился в суд, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления госдоходами по Медеускому району Алматы.





Специализированым межрайонным административным судом г.Алматы, постановлением от 18 ноября 2016 года, Акимжанов Е. признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуто к административному взысканию в виде административного ареста на 2 суток.





В случае непогашения задолженности в ближайшие дни материалы по всем должникам будут направлены в судебные органы.





Так как, сведения о задолженности физических лиц не являются налоговой тайной, списки должников будут опубликованы в СМИ 4 января. Среди должников числятся известные люди в Казахстане, а также государственные служащие.





Напоминаем, что срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за текущий год истекает 31 декабря 2016 года.





Управлением государственных доходов по Медеускому району Алматы проводится широкомасштабная работа по взысканию налоговой задолженности по налогу на транспортные средства совместно с судебными исполнителями. По состоянию на 22 декабря 2016 года количество должников по району составляет 9 540 человек.



