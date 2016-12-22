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В Таиланде в результате ДТП с автобусом пострадали более 40 человек

22 декабря 2016, 13:20

Водитель автобуса признался, что заснул за рулем.


Более 40 студентов бангкокского технологического института получили легкие травмы в результате ДТП с туристическим автобусом в провинции Кампхенг Пхет в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bangkok Post.

Пассажирами автобуса были студенты одного из отделений бангкокского технологического института, возвращавшиеся в столицу после десятидневного пребывания в зоне отдыха университета в горной провинции Чиангмай на севере Таиланда. 44 человека из 48 получили легкие травмы, им своевременно была оказана медицинская помощь.

Водитель автобуса, проехавший к этому моменту более 600 километров, признался, что заснул за рулем. Авария произошла около трех часов утра.

Неуправляемый автобус с 48 пассажирами перевернулся на трассе, полностью перекрыв движение в сторону Бангкока на шоссе Пхахонйотхин, одной из главных междугородних магистралей Таиланда.

Фото Flickr/ Jim Fruchterman

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