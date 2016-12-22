125 историй об изобретении баскетбола

Баскетбол, который американцы считают своим национальным видом спорта не меньше, чем бейсбол или американский футбол, на самом деле изобрел канадец.

Учитель физкультуры Джеймс Нейсмит, канадец шотландского происхождения, придумал новый вид спорта ровно 125 лет назад – 21 декабря 1891 года. Баскетбол является одним из немногих видов спорта, у которого есть официальная дата появления и который может отмечать свой день рождения. Который мы сегодня и празднуем, вспоминая, как баскетбол появился, пишет sports.ru













Джеймс Нейсмит вообще не должен был стать учителем физвоспитания. Его родственники настаивали на том, чтобы он стал священником, а решение пойти учиться на физкультурника было воспринято с ужасом: в 1800-е спорт в США многими считался инструментом дьявола, отвлекающим молодежь от церкви, работы и семьи. «Годы спустя я спросил свою сестру, простила ли она меня за то, что я бросил обучение на теолога, – вспоминал Нейсмит. – «Нет, Джим», – ответила она».

У Джеймса Нейсмита не было среднего имени. Многие источники указывали его полное имя как «Джеймс А. Нейсмит», на что сам Нейсмит шутил, что «А» означает «аноним».

Детство Джеймса Нейсмита было непростым. Его семья эмигрировала в Канаду из Шотландии, отец работал за гроши на лесопилке. Когда ему не было еще и 9 лет, какое-то проклятье свалилось на семью: сначала скончался дед Джеймса, вскоре сгорела лесопилка, затем отец подхватил тиф. Дядя маленького Джима забрал его вместе с младшим братом и старшей сестрой к себе, чтобы дети не заразились. Старший Нейсмит вскоре умер от болезни, а спустя три недели – и его жена, подхватившая тиф во время ухода за мужем. Так Нейсмиты осиротели, а воспитывать их стали дядя и бабушка (она скончается через два года).





Будущий профессор, доктор и изобретатель Джимми Нейсмит был не очень хорошим учеником в школе. Он предпочитал учебе свежий воздух: работу на ферме или на заготовке леса, плавание в реке или рыбалку, а зимой – катание на санках или хоккей. За три года до выпуска он объявил родственникам, что бросает школу и будет работать на ферме полный рабочий день. Он вернулся в школу только в 19 лет, когда дядя, насмотревшись на убогие столярные навыки Джеймса, посоветовал ему работать головой, а не руками.

В сельской глуши было мало развлечений, и дети придумывали себе собственные игры. Одной из таких, любимой игрой Джеймса, была «Утка на камне». У каждого игрока было по камешку, один игрок («защитник») ставил свой на большой камень. Другие дети вставали в 5-6 метрах от камня и старались своими камешками сбить камешек защитника. Если они попадали, они оставались в игре, но если промахивались, то должны были найти свой камень до того, как их осалит защитник. Игра так нравилась Нейсмиту, потому что в ней требовалась точность, реакция и умение уворачиваться от защитника.

Когда Нейсмит вернулся в школу, он быстро приспособился и был дважды переведен в старший класс прямо по ходу учебного года. Ему хорошо давалась математика и естественные науки, но с языками были большие проблемы. Впрочем, он поборол и их, а однажды его, еще школьника, позвали заменять приболевшего учителя в сельской школе. Первые ученики Нейсмита показывали лучшие результаты в правописании и худшие – в математике. Так он выяснил, что часто проще преподавать другим то, что сам с трудом когда-то изучал, чем то, что давалось легко.

Университет МакГилла, куда поступил Нейсмит, был одним из первых в Северной Америке, где физическая культура была введена в образовательную программу. Особенно популярным было регби, постепенно эволюционировавшее в американский футбол.

Однажды Нейсмит случайно забрел на тренировку по регби. Центр команды сломал себе нос, и ему требовалась замена из зрителей. Нейсмит никогда не играл, но вызвался и настолько успешно заменил травмированного, что ему предложили место в команде. Джеймс согласился при условии, что сможет использовать форму травмированного игрока (на свою у него не было денег). Следующие шесть лет он выступал на позиции центра в регбийной команде университета, не пропустив ни одной игры.

В предпоследний и последний год обучения Нейсмита признавали лучшим спортсменом университета МакГилл. Кроме регби, он играл в футбол и лакросс, а также занимался боксом.



Девизом Нейсмита в колледже было «Не позволяй сегодня никому трудиться больше себя».

Закончив бакалавриат, Нейсмит продолжил обучение в теологической школе в МакГилле, стремясь стать пресвитерианским священником, но не оставил спорт, «инструмент дьявола» – более того, он был назначен спортивным директором университета после смерти предшественника.

* * *

Вскоре Нейсмит почувствовал, что ему не нужно становиться священником, чтобы менять жизни людей к лучшему. «Я обнаружил тот факт, – позднее напишет он, – что есть другие способы влиять на молодежь, кроме как проповедями». Один из знакомых Нейсмита предложил ему стать практикантом в одном колледже в американском Спрингфилде, штат Массачуссетс, где развивалась образовательная физкультурная программа.

Спортивным департаментом колледжа заведовал Лютер Гулик – сейчас он признается «отцом преподавания физкультуры» в США.

В колледже учились по двум программам: по одной готовили преподавателей физического воспитания, по другой – спортивных администраторов. Если первые проявляли интерес к занятиям гимнастикой, легкой атлетикой и другими видами спорта в закрытых помещениях, потому что знали, что это им когда-то придется преподавать, то в будущих администраторах не было никакого энтузиазма, когда их каждый на целый час загоняли в физкультурный зал. Новые игры тоже не привлекали их. На совещании между преподавателями Нейсмит высказался, что «проблемы не в людях, а в системе, которую мы используем». Гулик отреагировал на эти слова, как настоящий руководитель: назначил Нейсмита ответственным за изобретение новой игры.

Так практиканту Нейсмиту поручили найти способ, как увлечь студентов чем-то активным в зале. Джеймс сначала отказывался от этого поручения, но вскоре оставил работу преподавателя психологии, теологии, борьбы и плавания (такой вот нестандартный набор), чтобы изобрести новый спорт для апатичных «клерков».

До Нейсмита эти несносные студенты свели с ума двух инструкторов. Джеймс был третьей, и скорее всего последней попыткой Лютера Гулика ввести в образовательную программу зимний спорт.

Новый спорт не нужен был бы, если бы не зима. В конце XIX века не хватало игр, которые бы можно было проводить в закрытых помещениях – гимнастика и аэробика были популярными, но не очень захватывающими видами спорта. А в северных штатах, каким является и Массачуссетс, зимой уже нельзя было поиграть ни в футбол, ни в регби, ни в бейсбол, а хоккей пока не успел стать популярным по эту сторону границы и слишком зависел от погодных условий.

Другой проблемой была недостаточная электрификация общества. Под искусственным светом в зале нельзя было заниматься спортом, который требовал бы лишь меткости. Так что в Спрингфилдском колледже перед преподавателями стояла задача: изобрести новый вид спорта, которым можно было бы заниматься зимой в слабо освещенном зале.



На фото: зал, в котором Нейсмит представил своим студентам новую игру

На изобретение новой игры у него было 14 дней.

* * *

Поначалу Нейсмит пытался модифицировать уже существовавшие виды спорта. Но регби оказался слишком травмоопасным даже без захватов, футбол означал слишком большое число разбитых окон и стоящего в зале инвентаря для других занятий, а лакросс выпал из кандидатов, после того как выяснилось, что несколько студентов-канадцев слишком хорошо играли в него и любые связанные с ним модификации.

За день до конца срока, отведенного на изобретение новой игры, Нейсмит был в панике – он так ничего и не придумал. Тогда он попытался подойти к проблеме с другой стороны. Почему попытки видоизменить старое провалились? Потому что людям нравились те игры такими, какие они есть, без новшеств. Как вообще строится абстрактная спортивная игра? Обычно в ней есть мяч. Так у будущей игры появился центральный элемент, вокруг которого она строится.

Но мячи тоже бывают разными. Если мяч маленький, нужно много инвентаря к нему – клюшки, биты, ворота, щитки, маски и так далее. А чем больше инвентаря – тем сложнее правила, а нужна простая игра. Еще маленький мяч легче спрятать где-нибудь в игровой форме. С большим мячом легче.

Второй задачей было определить философию спорта. В регби нельзя было играть в маленьких залах, потому что это привело бы к большому числу травм из-за столкновений. Столкновения происходят, чтобы остановить бегущего с мячом человека. «Я сидел за столом с этими мыслями и сказал вслух: «Если он не будет бежать с мячом, его не нужно будет захватывать. Если его будут захватывать, в игре не будет грубости». До сих пор помню, как я щелкнул пальцами и крикнул: «Нашел!», – писал позднее Нейсмит. Так был сформирован основной принцип новой игры – нельзя бежать с мячом. Едва ли подробное описание, но это был лишь первый штрих эскиза будущего спорта.

Третья задача – обосновать цель игры. Поначалу Нейсмит хотел, чтобы мяч забрасывали в стоящие друг напротив друга ворота, как в лакроссе – сетка 2 на 2,5 метра. Но если мяч будут слишком сильно бросать, то заденут другого игрока и травмируют его, а это снова не подходит. И тогда Нейсмит вспомнил свое детство и игру в «Утку на камне». В ней нужна была не сила, а аккуратность – именно та особенная черта, которую искал в своей новой игре Нейсмит: «Я подумал, что если цель, которую нужно поразить, будет горизонтальной, а не вертикальной, то игрокам придется бросать мяч по дуге. Сила, суть грубость, будет бесполезна».

Нейсмит также решил, что цель нужно подвесить над головами игроков, чтобы защитники не могли столпиться вокруг нее и заблокировать путь мяча. Мы уже нащупываем что-то похоже на знакомый нам баскетбол, не правда ли?

* * *

Утром 21 декабря 1891 года воодушевленный Джеймс Нейсмит приехал на работу. На выбор у Нейсмита было два футбольных мяча – один для регби, другой для футбола. Мяч для регби вытянутый, чтобы его можно было нести в руках, заключил Джеймс, а в новой игре это не нужно. Поэтому был выбран круглый снаряд.

Первым вариантом привычной для нас баскетбольной корзины была пара коробок полметра на полметра. Правда, существовали они только в воображении Нейсмита – уборщик колледжа не нашел подходящих и предложил две корзинки из-под персиков. Так родился «корзиномяч». Запомните навсегда это имя – Поп Стеббинс – так звали уборщика, который нашел корзины от персиков у себя в кладовке.

Корзины были закреплены на высоте в 10 футов (305 см). Именно на такой высоте располагались нижние перила балконов, находящихся над игровой площадкой, и именно на такой высоте и сейчас расположены баскетбольные кольца по всему миру. «Если бы перила были на высоте 11 футов, то именно там бы я их закрепил», – говорил Нейсмит. А ведь динамика баскетбола изменилась бы, если бы забивать сверху или бросать издали стало сложнее.

Правила новой игры Нейсмит написал менее чем за час, затем отдал их стенографистке колледжа, Мисс Лайонс, чтобы она их напечатала.

Правил было всего 13. Они были прикреплены парой чертежной кнопки на доске объявлений в физкультурном зале – и так стали официальными.





Первое правило: мяч можно бросать в любом направлении одной или двумя руками. Нейсмит считал, что регбийное правило, по которому мяч можно пасовать только назад, не требуется в его игре.

Второе правило: мяч можно отбивать в любом направлении одной или двумя руками (только не кулаком). Джеймс не хотел, чтобы сильно ударенный кулаком мяч прилетел кому-нибудь в нос или, того хуже, в окно. Бить по мячу нельзя в большинстве современных вариантов баскетбольных правил.

Третье правило: игрок не может бежать с мячом. Он должен бросить его с того места, где поймал его; допустимо некоторое движение, если мяч был пойман на высокой скорости. Сначала играли только так, можно было либо пасовать, либо катить мяч по земле. Дриблинг впервые использовали студенты Йельского университета в 1897 году, вскоре он распространился. Сначала можно было сделать только один удар в пол, с 1909 ограничения сняли. В 1903 году игрокам, которые вели мяч, было запрещено бросать – до 1915 года.

В 1927 году Комитет по баскетбольным правилам попытался убрать дриблинг из правил баскетбола. В ответ на это баскетбольные тренеры под предводительством Фога Аллена, бывшего ученика Нейсмита, организовали Национальную Ассоциацию Баскетбольных Тренеров. Эта организация существует до сих пор, и благодаря ей были организованы Зал славы баскетбола, Студенческий зал славы баскетбола и баскетбольный турнир NCAA. А все началось с протеста против возвращения к аутентичному баскетболу без дриблинга.

Четвертое правило: мяч можно держать в кистях рук или между ними; другие части рук или тела нельзя использовать. Нейсмит не хотел, чтобы мяч можно было зажать так крепко, что его нельзя будет вырвать. Сейчас этого правила в баскетболе нет, но никто особо и не хочет держать мяч ногами или под мышкой.

Пятое правило: запрещается толкаться плечом или руками, захватывать, ставить подножки, как-либо бить соперника; первое нарушение считается фолом; второе дисквалифицирует его до следующего попадания или, в случае намерения травмировать игрока, до конца игры без права замены. Сложнее всего с этим правилом Нейсмиту пришлось, когда он позднее судил женские матчи: «Все хорошо получалось, пока я не свистнул фол одной из девушек. Она спросила: «Вы свистнули мне нарушение?», а затем рассказала, какой у меня характер, откуда я взялся и куда мне идти».

Шестое правило: фолом считается удар мяча кулаком, а также нарушения правил 3, 4 и 5. Постепенно нарушения, за которые давались фолы, добавлялись. А некоторые – наоборот, убирались, вместо фола присуждалась смена владения. Например, до 1922 года бег с мячом признавался фолом. С 1922 – лишь неправильным ведением мяча. Сейчас в НБА есть 11 ситуаций, которые наказываются персональными фолами – и почти полсотни нарушений, за которые можно свистнуть технический фол.

Седьмое правило: три фола подряд в исполнении одной команды считаются как 1 очко их сопернику (подряд означает, что за это время соперник не фолит ни разу). В 1893 году за каждый фол стали начислять очко, а в 1894 году за фолы ввели штрафные броски, правила исполнения которых менялись еще много раз.

Восьмое правило: очко начисляется, если мяч брошен по воздуху или рикошетом от земли в корзину и остается там, при этом защитники не имеют права касаться корзины. Если мяч зависает на краю корзины и соперник двигает корзину, это считается забитым мячом. В 1896 году попадание мяча в корзину стали считать за два очка.

Девятое правило: если мяч уходит в аут, его должен выбросить в игру тот человек, кто первым касался его. В случае спорных ситуаций мяч вводит судья. На ввод мяча из аута дается пять секунд. Если мяч не выброшен за это время, он передается сопернику. Если одна из сторон продолжает затягивать игру, судья должен присудить им фол. Эти пять секунд на ввод мяча из аута сохранились в правилах до сих пор.

Современные правила, определяющие того, кто должен вводить мяч, появились только в 1914 – а до того так и толкались за лицевой, пытаясь догнать мяч, словно в «Утке на камне». Бывало и смешнее. По воспоминаниям Нейсмита: «Помню игру в зале с балконом. В начале первой половины мяч улетел туда, и игроки одной команды сразу помчались толпой к лестнице, и их там скопилось так много, что они не могли протолкнуться. Двое игроков другой команды попытались подбросить своего партнера, чтобы он уцепился за перила балкона, подтянулся и добрался до мяча первым».

Десятое правило: линейный судья должен оценивать действия игроков, вести учет фолов, сообщать главному судье о том, когда команда совершила три фола подряд. Он имеет право дисквалифицировать игроков, исходя из правила №5. Нейсмит еще до испытаний своего спорта понимал, что одному судье вряд ли удастся справиться с обслуживанием игры. Поэтому из 13 правил сразу два посвящены судьям.

Одиннадцатое правило: главный судья должен следить за мячом и определять, когда он в игре, вне игры, кто владеет мячом, вести учет времени. Он должен определять попадание мяча в корзину и вести счет, а также выполнять другие обязанности, связанные с работой главного судьи.

Двенадцатое правило: игра состоит из двух половин по 15 минут с 5-минутным перерывом. Вскоре время на игру увеличили до 40 минут.

Тринадцатое правило: сторона, которая забьет больше мячей, будет названа победителями. В случае ничьей игра может по согласованию капитанов команд быть продолжена до решающего мяча.

Сейчас в кодексе НБА тоже 13 правил, но все они расписаны гораздо подробнее. В NCAA и ФИБА правил вообще десять. Зато с пунктами и подпунктами их число достигает нескольких сотен.

* * *







На фото: Первая команда и Джеймс Нейсмит

Первая игра прошла 9 на 9 – просто потому, что в группе было 18 студентов. Границами площадки служили стены зала, освещение было слабым, а на игроках не было никакой специальной экипировки. Нейсмит расставил игроков по площадке, как в лакроссе – три в защиту, три в центр, три в нападение, вызвал двоих игроков, подбросил мяч – и родилась новая игра.

Позднее Нейсмит вспоминал: «Уже через несколько минут экспериментатору стало ясно, что игра удалась. Игроки, казалось, от всей души наслаждаются перипетиями игры, в особенности попытками избежать столкновения с соперником». Игра настолько увлекла студентов, что они хотели продолжать ее и после окончания занятия.

Сложнее всего первым баскетболистам было приспособиться к резкой остановке после получения мяча. Естественный инстинкт – продолжать двигаться с мячом. Но это было нарушением, а по правилам игрок после фола удалялся с площадки до следующего попадания. «Бывало, что в штрафной зоне находилось по полкоманды», – вспоминал Нейсмит.

Грубость тоже присутствовала. Перечень травм в первой игре, по Нейсмиту: несколько фингалов, одно вывихнутое плечо, одна потеря сознания. Неплохо для получаса игры.

В игре был заброшен всего один мяч. Автором исторического попадания стал Уильям Чейз, закинувший мяч в корзину с 8 метров.

В этот момент обнаружилась новая проблема – заброшенный мяч нужно было достать из корзины. Позвали Стеббинса со стремянкой.

После игры оказалось, что кто-то снял правила с доски объявлений. Оказалось, что это был один из игроков, Фрэнк Мэхан, который хотел оставить сувенир на память. Но спустя пару недель совесть замучила его и он решил вернуть их Нейсмиту.

Тот же самый Мэхан спросил Нейсмита уже после Рождества – придумал ли он уже название для новой игры? Нейсмит ответил, что нет, тогда Мэхан предложил два варианта – «Нейсмит-болл» и «баскет-болл», и скромный изобретатель выбрал второй, более благозвучный вариант.

До 1921 года так и писалось в два слова – «Basket Ball», иногда через дефис. А через 30 лет после изобретения баскетбола журналисты решили сократить название до одного слова.

Среди 18 участников первого баскетбольного матча был даже японец – Гендзабаро Исикава, который позднее познакомит свою родину с чудной новой игрой. Другие участники первого матча привезли баскетбол во Францию, Индию, Великобританию и Персию.







* * *

Вскоре по школе распространились слухи о новой, пока еще безымянной игре, на матчи стали приходить зрители. Через две недели на одной из игр появилось 100 человек – в том числе группа студенток из женского колледжа Бакингем, возвращавшихся с обеда и случайно проходивших мимо зала и услышавших шум. Преподаватели из Бакингема после игры подошли к Нейсмиту и спросили, могут ли и они играть в баскетбол. Нейсмит был не против – и так родилась первая женская баскетбольная команда. Против них выступила команда, собранная из стенографисток Спрингфилдского колледжа.

Самый первый женский баскетбольный матч, как и мужской за пару недель до этого, судил сам Нейсмит. А в одной из первых игр принимала участие и его будущая жена (поженились в 1894) – Моуд Нейсмит, в девичестве Шерман. Они познакомились благодаря тому, что в доме семьи Шерманов будущий изобретатель баскетбола снимал комнату – дом находился близко к колледжу, где работал Нейсмит.

Пройдет два года после изобретения баскетбола, и в другом колледже в Массачусетсе Сенда Беренсон решит адаптировать правила Нейсмита под женщин. Так баскетбол стал развиваться в еще одном, независимом от основного направлении – и превратился в «баскетт» – вариант баскетбола 6 на 6, который среди женщин окончательно уступил конкуренцию настоящему баскетболу только к 1970-м.

* * *

Баскетбол мгновенно распространился по Америке – и «виной» тому рождественские каникулы у студентов. Разъехавшись по родным городам США и Канады, они увлеченно рассказывали о новой игре и демонстрировали ее в местных отделениях Ассоциации Молодых Христиан (YMCA).

Вскоре команда студентов с Мэханом в качестве капитана стала гастролировать по стране с выставочными баскетбольными матчами, часто в связке с группой акробатов из того же колледжа.

Идея Нейсмита состояла в том, что в баскетбол можно играть любым числом людей. Но после некоторых экспериментов, в которых число игроков на площадке достигало 50, матчи ограничились стандартными 9 на 9, как и в самом первом матче в истории. К 1897 году количество игроков в составе одной команды ограничили пятью.

Довольно быстро студенты Нейсмита организовали полноценную команду и стали вызывать на матчи других студентов и работников колледжа. Так они победили и команду студентов другого факультета (будущих учителей физкультуры), и команду своих преподавателей.

Та игра – 11 марта 1892 – признается первым публичным баскетбольным матчем, на который пришло 200 зрителей. За команду преподавателей выступил и сам Нейсмит – один из всего двух случаев в его жизни, когда он участвовал в игре, которую сам изобрел. А единственный мяч за преподавателей забросил Эймос Алонзо Стэгг, в будущем один из величайших тренеров в американском футболе.

Через год Стэгг перейдет на работу тренером (футбольным, бейсбольным и баскетбольным одновременно) в университет Чикаго, где вскоре популяризирует баскетбол 5-на-5 – вариант, который станет каноничным.

«Если бы вы увидели наши первые матчи, вы бы засмеялись, – вспоминал Нейсмит намного позже. – Играли взрослые мужчины, большинство с усами, у кого-то даже была борода. Они были в длинных штанах и рубашках с коротким рукавом. Кто-нибудь мог так долго прицеливаться поднятым над головой мячом, что его просто вынимали у него из рук. Это был бесконечный источник веселья – вне зависимости от того, насколько часто мяч терялся таким образом, игрок всегда оборачивался с поднятыми руками и недоуменным выражением лица – «Кто это сделал?».

* * *

В январе 1892 года правила баскетбола были опубликованы в газете Спрингфилдского колледжа – «Треугольнике». Никакого отношения к «треугольному нападению» она, конечно, не имела: треугольник был эмблемой YMCA, которую когда-то придумал начальник Нейсмита в колледже Лютер Гулик.

В редакцию «Треугольника» пришло так много запросов на копию правил, что она издала отдельный буклет, где также описывался необходимый для игры инвентарь.

Уже в апреле 1892 года об игре написали в New York Times – под заголовком «Новая игра с мячом, замена футболу без грубости».

Первый баскетбольный мяч делала велосипедная фабрика «Overman Wheel Co.» из Массачусетса. Он был легче и больше, чем футбольный мяч, которым играли до этого.

Первые мячи были коричневыми, и только много лет спустя их стали делать оранжевыми – чтобы зрители лучше видели мяч с трибун.

В конце 1890-х Нейсмит попросил Эй Джи Сполдинга разработать улучшенную версию баскетбольного мяча. И спустя 120 лет мячи фирмы «Spalding» являются официальными в НБА, но только раньше они были не очень ровные, не очень круглые и со шнуровкой, что затрудняло дриблинг.





На фото: изготовление мячей фирмой «Сполдинг»

Через десять лет Сполдинг выпустит и первую специальную баскетбольную обувь.

С распространением игры проявилось и первое неудобство: лезть на стремянку доставать мяч из корзины после каждого попадания надоедало. В Спрингфилдском колледже на балконе сидел специальный человек, который вынимал мяч из корзины. Затем кто-то предложил вырезать у корзин дно – увы, история не сохранила имя автора и место этого важного изобретения. Но даже дно было вырезано не для того, чтобы мяч проваливался, а чтобы можно было вытолкнуть его из корзины снизу палкой. «Поскольку палки часто не было под рукой, – вспоминал Нейсмит, – нам приходилось использовать другие предметы. К счастью, неопытность игроков приводила к тому, что мяч забрасывался в корзину очень редко».





В 1898 году корзины поменяли на кольца с прикрепленной сеткой. К 1912 году уже были распространены кольца с отверстием в нижней части сетки.





Поскольку в большинстве залов были балконы, то за кольцами сидели зрители, и некоторые недобросовестные болельщики могли мешать попаданию мяча в корзину. И организаторы матчей придумали еще один важный элемент баскетбола – щит. Никто, правда, не предполагал, что щит облегчит попадание мяча в корзину и повысит результативность, а, следовательно, и зрелищность спорта.

В 1895 году прошел первый матч между университетами – его разыграли команды Миннесотской государственной школы агрономии (ныне – университет Миннесоты в Сент-Поле) и колледжа Хэмлайн (ныне – университет Хэмлайн). Хотя первая студенческая команда появилась еще в Вандербилте в 1893 году – но она не играла с другими колледжами.

Баскетбол распространялся с такой пугающей скоростью, что в некоторых местах США YMCA запретила его – баскетбольные матчи вытесняли из физкультурных залов другие виды спорта. Тогда баскетболистам пришлось перебираться в залы для бальных танцев, арсеналы, ангары и другие крупные крытые помещения.

Забавно, но в самом Спрингфилде баскетбол прижился не с первой попытки – в 1899 году баскетбольную команду распустили и вернули только в 1907.

Одним из студентов Нейсмита в Спрингфилде был Уильям Морган. В 1895 году он решил изобрести свою собственную игру – так в Холиоке, в 10 километрах от Спрингфилда, родился «минтонетт». Его мы знаем сейчас по названию «волейбол».

Уже в 1896 году, всего через пять лет после изобретения баскетбола, состоялся первый профессиональный баскетбольный матч. Он проводился в бальном зале, и чтобы мяч не улетал к зрителям, паркет огородили проволочной сеткой. Так появился первый термин для названия баскетбола и баскетболистов – «Cage Game», «cagers», «клеточники». О проволоку легко было пораниться, поэтому ее обычно заменяла сетка из веревок – и так профессионалы играли до 1940-х. В студенческом баскетболе «клетка» была вскоре запрещена.



На фото: баскетбол в клетке

В 1898 году родилась первая профессиональная лига. Шесть команд составили Национальную Баскетбольную Лигу – это название (НБЛ) через сорок лет по наследству перейдет к лиге-прародительнице НБА. Игроки зарабатывали около 10-12 долларов за матч.

* * *

В 1898 году к Эймосу Алонзо Стэггу, уже футбольному тренеру в университете Чикаго, обратились за советом. Университету Канзаса требовался преподаватель физического воспитания – но в комплекте с этой должностью шел и пост капеллана, который каждое утро собирал бы студентов на молитву, поэтому нужной кандидатуры никак не находилось. Стэгг отправил срочную телеграмму в Казнас: «Рекомендую Джеймса Нейсмита, изобретателя баскетбола, врача, пресвитерианского священника, прекрасного спортсмена, не пьет, ни курит, не ругается. Пишите в YMCA Денвера» (именно там работал в то время Нейсмит). Конечно, после такой рекомендации нельзя было не пригласить Нейсмита. Джеймс еще долго шутил, что эта работа досталась ему лишь потому, что он умел молиться.

Нейсмит хотел внедрить баскетбол в программу своих занятий, хотя единственный спортивный зал не подходил под требования этого вида спорта. Он находился в подвале, был лишь 10 метров в ширину и 25 – в длину, в центре зала была поддерживающая потолок колонна, а сам потолок был немногим выше трех метров. Это не остановило Нейсмита и он организовал баскетбольную команду из своих студентов, по большей части футболистов. Матчи проходили в гостях, на нейтральных площадках, в заводских помещениях и даже на катке.

Первым соперником в истории баскетбольной команды университета Канзаса стала команда YMCA Канзас-сити, победившая со счетом 16:5. В ее составе играл Джесси Джеймс-младший, сын знаменитого бандита.

В Канзасе Нейсмит продолжал изобретать спортивные игры – но ни вор-таг, ни хайлоубол, ни врилль не прижились.

Нейсмита никогда не волновало, проиграет ли тренируемая им команда или выиграет, поэтому ему – все еще баскетбольному тренеру в университете Канзаса – доверяли судить игры своей же собственной команды.

От самого Нейсмита ведется величайшая ветвь студенческих (и не только) тренеров. Под его руководством играл знаменитый Форрест «Фог» Аллен, который затем сменил Нейсмита в Канзасе. Аллен тренировал двух других будущих великих тренеров – Адольфа Раппа, построившего баскетбольную программу в университете Кентукки, и Дина Смита, руководившего командой университета Северной Каролины и воспитавшего множество тренеров и игроков – от Лэрри Брауна до Майкла Джордана.









На фото: Майкл Джордан и Дин Смит

Нейсмит при этом не верил, что из Аллена получится тренер, а уж тем более учитель новых тренеров. Когда университет Бейкера пригласил Аллена, еще студента, тренировать их баскетбольную команду, Нейсмит посчитал это шуткой и заявил Адольфу: «Ты не можешь тренировать, ты же всего лишь игрок». Можно сказать, что для Нейсмита работа тренера была равнозначной работе физрука. С момента изобретения баскетбола до того случая прошло всего 16 лет, но спорт развивался стремительно.

По иронии судьбы, первый баскетбольный тренер в истории университета Канзаса – одновременно и худший. Нейсмит остается единственным, кто не смог добиться положительного баланса побед в Канзасе – 55-60.

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Нейсмит очень долго не придавал значения своему изобретению. Для него это была лишь маленькая игра, которая уступала гимнастике и борьбе по своей пользе.

Однажды Нейсмит проводил занятие, на котором сравнивал свои первые правила баскетбола с новыми. Через какое-то время, когда ему снова понадобились те правила, он обнаружил, что забыл их тогда в аудитории. Поиск ни к чему не привел, и вскоре Нейсмит потерял надежду отыскать артефакт. Но через 12 лет он просматривал свои документы и обнаружил конверт без пометок, датированный 1891 годом. Нейсмит вскрыл конверт – и из него выпали две самые важные страницы в истории баскетбола.

В 2010 году две страницы с правилами были куплены на аукционе за 4,3 млн и переданы на хранение в музей университета Канзаса.

После того как Фог Аллен сменил Нейсмита на посту главного тренера баскетбольной команды в Канзасе, Нейсмит был назначен спортивным директором университета и преподавателем физкультуры. Но одной бумажной работы ему было мало: он писал книги, патрулировал американо-мексиканскую границу в 1916 году, учил спортивную медицину, ездил во Францию во время Первой мировой, где обучал гигиене американских солдат. Главным в обучении было следить за тем, чтобы солдаты не ходили по борделям.

Гражданином США Нейсмит стал только в 1925 году, спустя почти 35 лет, как переехал из Канады. К этому моменту расцветал уже профессиональный баскетбол, жесткий, агрессивный, проводимый в клетках – совсем не похожий на игру, которую Нейсмит изобрел как легкую зимнюю забаву, в которой игроки не получали бы травм.



На фото: Нейсмит с женой в 1928 году

Среди студентов Нейсмита в Канзасе был Джон Маклендон. Он страстно любил баскетбол, но не мог играть у Фога Аллена – Джон был темнокожим, а негров стали допускать в команду только в 1951 году. Так что баскетболу Маклендон учился у Нейсмита. И стал одним из величайших тренеров в истории студенческого спорта. Джон обладает многими титулами в статусе «первого темнокожего тренера в…», но его главные достижения – усовершенствование тактики прессинга и изобретение «четырехугольного нападения», которое потом разовьет Дин Смит. Джон Маклендон дважды введен в Зал славы баскетбола – за тренерские заслуги и за вклад в развитие баскетбола.

В 1932 году проводилось собрание совета американских тренеров. Нейсмит не участвовал в нем, но выслал несколько предложений по улучшению игры. Одним из таковых была идея отвести защищающейся команде 30 секунд на то, чтобы отобрать мяч, а нарушение каралось бы штрафным броском. По сути изобретатель баскетбола мог изобрести баскетбол еще раз – его провидческая мысль опередила появление счетчика 24-секунд в НБА на 20 лет. Но он считал, что важнее мотивировать защиту отобрать владение у атаки, а не атаку – скорее выбросить мяч в кольцо.

В том же письме совету Нейсмит предложил награждать попадание издали 4 очками вместо 2. И снова он опередил свое время – трехочковая линия впервые появилась только в 1961 году в АБЛ (в 1979 – в НБА).

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В 1936 году баскетбол ввели в программу Олимпийских игр. Фог Аллен мечтал увидеть 75-летнего Джеймса Нейсмита с женой в Берлине. Деньги на билеты для супругов собирали по всей Америке – многие колледжи, школы, церкви, любительские и даже профессиональные команды отдавали по центу с каждого проданного билета в период с 9 по 15 февраля 1936 года – «Недели Нейсмита». В итоге было собрано 5 тысяч долларов – гораздо больше, чем требовалось.

В Берлине Нейсмит увидел, насколько широко по миру распространилось его изобретение. Но он считал баскетбол международной игрой с самого первого матча – того самого, проходившего 125 лет назад. В той игре участвовало американцы и канадцы, а также англичанин, японец, француз. Для Нейсмита это было подтверждением того, что его игра будет понятна и близка любому человеку на планете.

Специально для Нейсмита провели мини-церемонию открытия Олимпиады – с участием баскетбольных команд турнира. 20 сборных прошли перед растрогавшимся до слез Нейсмитом. А затем они отправились на площадку – под открытым небом, без какой-либо защиты от дождя (матч за золото так и игрался – под ливнем), с песком и опилками вместо паркета.













На фото: олимпийский баскетбол под открытым небом

Нейсмиту также доверили почетное право первым подбросить мяч в игру – олимпийский турнир открывал матч между Эстонией и Францией.

В тренерских штабах первых олимпийских сборных было 17 (!) выпускников Спрингфилдского колледжа. С задачей подготовить преподавателей физической культуры колледж явно справлялся.

Вручал первый олимпийские медали также Нейсмит. Все они достались американским командам, причем Джеймс был гражданином двух стран, игравших под проливным дождем в финале – США и Канады. Бронзу взяла сборная Мексики.

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О деталях зарождения баскетбола было известно не так много до 2006 года, когда внучка Нейсмита Хелен, которой на тот момент уже было 74 года, не решила разобраться в пяти пыльных коробках с документами, оставшимися от Джеймса Нейсмита. Там были письма, фотографии, первые правила, описание первой игры самим Нейсмитом и множество других полезных артефактов, рассказавших историю иозобретения баскетбола.

Нейсмит никогда не пытался извлечь выгоды из своего изобретения – он даже не зарегистрировал патент на игру, а также всегда отказывался от рекламных контрактов – лишь под конец жизни, по убеждению друзей, он рекламировал баскетбольный мяч фирмы «Роулингс». Однажды к нему в офис зашел адвокат, который обещал ему долю с каждого проданного билета на баскетбольный матч. Нейсмит тут же выгнал адвоката из своего офиса.

Не все согласны с тем, что баскетбол изобрел Нейсмит. Потомки Лэмберта Гилла, директора YMCA в деревне Херкимер, штат Нью-Йорк, утверждают, что именно 19-летний Гилл в 1890 году изобрел этот вид спорта, а первая игра была сыграна еще 7 февраля 1891 года. Но никаких весомых доказательств семья Гилла так и не предоставила, кроме фотографии команды Херкимера, на которой совсем не ясно, каким видом спорта занимались игроки.

В честь Нейсмита студенческая спортивная ассоциация NCAA раздает свои главные награды – именем Нейсмита названы призы лучшему игроку и лучшему тренеру в студенческом баскетболе.

В 2010 году в Спрингфилдском колледже установили бронзовую скульптуру в честь самого известного работника этого вуза – Джеймса Нейсмита.



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«Я не беспокоюсь за будущее баскетбола, потому что сама игра интересна вне зависимости от того, насколько ее пытаются изменить. Если спорт интересен, он будет существовать всегда, и баскетбол как раз такой… Это хорошая, цельная игра». К 1939 году, когда Джеймс Нейсмит скончался, почти в каждой школе и колледже США была баскетбольная команда, и около 20 миллионов человек по всему миру играли в баскетбол. Сейчас их число достинает 300 миллионов.

Среди первых членов Зала славы баскетбола – Нейсмит, Лютер Гулик, Эймос Алонзо Стэгг и целиком вся первая баскетбольная команда, сыгравшая первый баскетбольный матч 21 декабря 1891 года. Сам Зал расположен в Спрингфилде, месте, где родился баскетбол, и назван в память о докторе Джеймсе Нейсмите – Naismith Memorial Basketball Hall Of Fame.

«Я хочу оставить этот мир в чуть лучшем состоянии, чем то, в котором я его обнаружил», – Джеймс Нейсмит, изобретатель баскетбола.

