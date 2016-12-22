Наставник «Кайрата» Цхададзе восхитился профессионализмом Тимощука

Наставник «Кайрата» Кахабер Цхададзе восхитился профессионализмом Тимощуком, вспомнил, как выступал за «Манчестер Сити» и сравнил Кинкладзе с Месси, сообщает football.sport.ua





— Кахабер Джумберович, став главным тренером «Кайрата», вы сезон работали с Анатолием Тимощуком. Какое впечатление от работы с ним?

— Я уже не молодой тренер, но впервые работал с футболистами такого высокого уровня, как Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин. Если честно, вначале я их остерегался. Ведь они звезды, которые многое видели в своей футбольной карьере. Но с первых минут общения с Толей почувствовал, что с ним никаких проблем не будет. Он просто профессионал с большой буквы. Я не хвалю его, а говорю то, как на самом деле есть. Перед каждой тренировкой он работал индивидуально и после занятий также дорабатывал по своей программе. Будучи игроком, я был большим профессионалом, но он еще профессиональнее меня. Тимощук показывал пример всей команде, как нужно работать на тренировках и вести себя в быту. Приезд Тимощука и Аршавина в «Кайрат» — это не только спортивный, но и маркетинговый ход. После того, как они приехали, на домашние и выездные матчи «Кайрата» стало ходить больше болельщиков.





— Вы увидели в Тимощуке задатки тренера или по окончании карьеры ему лучше стать спортивным директором?

— С таким опытом у него есть возможность быть как тренером, так и менеджером. Все зависит только от него. Я каждый день с ним общался. Мне было интересно, как работает «Бавария», «Зенит» или тот же «Шахтер». Толя для себя сам должен решить, кем он хочет стать в будущем. Но по общению с ним заметил, что он хочет стать тренером.





— На финал Кубка Казахстана в гости к «Кайрату» приезжал легендарный Паоло Мальдини. Чем его заинтересовал ваш клуб?

— К нам часто приезжают именитые гости. Президент «Кайрата» дружит со многими великими футболистами. Не так давно у нас гостил Сол Кэмпбелл. Он, кстати, был очень удивлен, насколько серьёзные условия для работы созданы в нашем клубе. Это уровень европейских грандов.





— Многие сравнивают «Кайрат» с «Шахтером». Есть схожесть?

— Для нас это комплимент. Ведь «Шахтер» всегда показывает атакующий футбол с акцентом на контроле мяча. Уровень наших футболистов также позволяет нам постоянно доминировать на поле. В этом сезоне нам удалось забить 75 голов только в чемпионате. Это показатель нашего атакующего потенциала. Я люблю стиль короткого и среднего паса, так, как это получалось у Гвардиолы в «Барселоне».





— В чемпионате Казахстана вы противостояли «Таразу», который возглавлял украинец Юрий Максимова...

— Юра — мой хороший товарищ. Он очень быстро сумел приспособиться к чемпионату Казахстана. Первые свои 4 игры выиграл и даже не пропускал голов. Поэтому противостоять его команде нам было очень непросто. Чемпионат Казахстана во второй половине делится на две шестерки. Поэтому я не знаю, почему он вылетел: моя команда была в верхней, а «Тараз» — в нижней. Для меня было неожиданно узнать эту новость.





— В Киев вы заглянули на продление тренерского диплома. Почему получали его именно в столице Украины?

— У меня был выбор между Киевом и Москвой. Но для грузин, чтобы поехать в Россию, нужно получать визу. А в Киеве меня очень хорошо приняли. Да и уровень обучения хороший. Я продолжаю учиться. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом.





— Хотели бы в будущем попробовать свои силы в украинском футболе?

— Украинский футбол — это высокий уровень и хороший вызов. Но пока моя главная цель — это вернуть золотые медали для «Кайрата». Мы давно не становились чемпионами. Я подписал с клубом 3-летний контракт, и моя задача — выиграть чемпионат Казахстана и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. За украинским футболом невозможно не следить, так как ваши клубы постоянно играют в еврокубках. Было приятно смотреть, как «Заря» играла против «Манчестер Юнайтед», а «Динамо» разгромило «Бешикташ». «Шахтер» выделяется своей зрелищной игрой. Мне нравится стиль донецкой команды. Понятно, что в Украине уровень чемпионата выше, чем в Казахстане. Но, поверьте, «Кайрат» и «Астана» способны бороться с любой украинской командой.





— В своей карьере вы работали со многими сильными тренерами. Кто из них больше всего повлиял на вашу философию футбола?

— Когда я был футболистом, то не задумывался о многих деталях тренировочного процесса. Но когда стал тренировать, то начал вспоминать и анализировать. Например, как Олег Романцев ставил «Спартаку» футбол, который исповедует «Барселона». Игра в короткий пас, постоянные квадраты во время тренировок. Также мне посчастливилось работать под руководством Давида Кипиани в тбилисском «Динамо» и Георгия Газзаева — в московском «Динамо». Играл за немецкий «Айнтрахт», поэтому хорошо помню, как легендарный Ули Хенес начал перестраивать защиту в линию. Тогда ведь все играли с последним защитником, а Хенес был первым тренером в Бундеслиге, перестроившим игру своей защиты в линию. Многие тактические упражнения Хенеса я использую и сегодня.





— Говорят, что у вас с Хенесом был конфликт. Правда?

— Я признаю, что был не прав. Меня вызвали в сборную Грузии, а у «Айнтрахта» была игра. Главный тренер попросил меня не уезжать до пятницы — в этот день должна была состояться игра «Айнтрахта». А я взял и уехал в среду. Я всегда ставил национальную команду на первый план, но все равно не должен был так поступать. Я понимаю решение тренера и почему после этого поступка полтора месяца смотрел за игрой своего клуба с трибуны. Но я очень ценю работу с Хенесом и хорошо понимаю, в чем сила этого немецкого тренера.





— Слова какого тренера повлияли на вас больше всего?

— Выступая за «Манчестер Сити», я получил тяжелейшую травму. Моя коленная чашка разорвалась на две части. Мне уже был 31 год — и было понятно, что мне очень сложно будет продолжить карьеру. Я лежал в больнице, ко мне пришел главный тренер «Манчестер Сити» Джо Ройл. И тогда он сказал мне: «Ты можешь стать хорошим менеджером!» Я не знаю, говорил ли он от чистого сердца или просто хотел поддержать меня. Но его слова я никогда не забуду.





— Сегодня «Манчестер Сити» — это суперклуб со звездным тренером и составом. А каким был этот клуб в конце 90-х, когда вы там выступали?

—Тогда в «Манчестер Сити» была большая чехарда с тренерами. Когда я перешел в команду, то на контракте было 45 футболистов. Они за сезон поменяли трех тренеров — и каждый из наставников приглашал под себя по 15 футболистов. Тогда «горожане» выступали не в Премьер-лиге, а в Чемпионшипе. Меня туда позвали, потому что в команде себя уже успели хорошо проявить мои соотечественники — Муртаз Шелия и Георгий Кинкладзе. Самым теплым воспоминанием того периода для меня стала культура болельщиков, то, как они относились к футболистам своей команды. Несмотря на результат, фаны всегда были с командой. В Манчестере болеют за клуб семьями. Дедушка приходит на стадион с внуками. Это традиции! Фаны всегда очень тепло приветствуют игроков в городе. Никогда не забуду, как мы шли с Георгием Кинкладзе по Манчестеру, а болельщики, встречая его, кланялись, плакали и благодарили за игру. Фаны преклонялись перед ним. Я это видел своими глазами. Кинкладзе признали лучшим игроком в истории «Манчестер Сити».





— Кинкладзе — это грузинский Месси?

— Он мой друг, не хочу его сильно хвалить. Но объективно он был гением футбола. Когда сейчас гляжу, как Месси обводит по 5 человек, то сразу вижу перед глазами игру Кинкладзе. Какая у него была скорость, левая нога и дриблинг! Я играл со многими великими игроками, но Кинкладзе — лучше всех. Если бы немного поменять характер Кинкладзе, то он дошел бы до уровня Месси и Марадоны. К сожалению, он был лентяем. Ему нужно было больше работать на тренировках. Даже сейчас, когда он приезжает в Манчестер, люди плачут, вспоминая его игру.





Автор: Роман Бебех