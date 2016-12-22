Сборная Казахстана опустилась на 98-е место в рейтинге ФИФА

Лучшими в рейтинге по прежнему остаются тройке аргентинцы, на второй позиции располагается Бразилия, на третьей игроки немецкой сборной.

Сборная Казахстана опустилась на 98-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт организации.





В предыдущем рейтинге ФИФА, опубликованном в ноябре нынешнего года, отечественные мастера кожаного мяча занимали 97-е место.





Лучшими в рейтинге по прежнему остаются тройке аргентинцы, на второй позиции располагается Бразилия, на третьей игроки немецкой сборной.

Напомним, очки в рейтинге рассчитываются исходя из тех результатов, что показали команды в официальных и товарищеских матчах за последние четыре года.





Рейтинг FIFA (на 22 декабря 2016 года):

1 (1). Аргентина — 1634 очка

2 (2). Бразилия — 1544

3 (3). Германия — 1433

4 (4). Чили — 1404

5 (5). Бельгия — 1368

6 (6). Колумбия — 1345

7 (7). Франция — 1305

8 (8). Португалия — 1229

9 (9). Уругвай — 1187

10 (10). Испания — 1166





30 (29). Украина — 804

56 (55). Россия — 592

62 (62). Узбекистан — 563

74 (74). Беларусь — 470

86 (87). Армения — 412

90 (90). Азербайджан — 386

98 (97). Казахстан — 354

105 (106). Литва — 324

111 (112). Латвия — 304

116 (122). Эстония — 285

118 (119). Грузия — 281

122 (124). Кыргызстан — 265

129 (131). Таджикистан — 231

142 (143). Туркменистан — 200

164 (162). Молдова — 138.



