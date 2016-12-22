Сборная Казахстана опустилась на 98-е место в рейтинге ФИФА
22 декабря 2016, 17:44
Лучшими в рейтинге по прежнему остаются тройке аргентинцы, на второй позиции располагается Бразилия, на третьей игроки немецкой сборной.
Сборная Казахстана опустилась на 98-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт организации.
В предыдущем рейтинге ФИФА, опубликованном в ноябре нынешнего года, отечественные мастера кожаного мяча занимали 97-е место.
Лучшими в рейтинге по прежнему остаются тройке аргентинцы, на второй позиции располагается Бразилия, на третьей игроки немецкой сборной.
Напомним, очки в рейтинге рассчитываются исходя из тех результатов, что показали команды в официальных и товарищеских матчах за последние четыре года.
Рейтинг FIFA (на 22 декабря 2016 года):
1 (1). Аргентина — 1634 очка
2 (2). Бразилия — 1544
3 (3). Германия — 1433
4 (4). Чили — 1404
5 (5). Бельгия — 1368
6 (6). Колумбия — 1345
7 (7). Франция — 1305
8 (8). Португалия — 1229
9 (9). Уругвай — 1187
10 (10). Испания — 1166
30 (29). Украина — 804
56 (55). Россия — 592
62 (62). Узбекистан — 563
74 (74). Беларусь — 470
86 (87). Армения — 412
90 (90). Азербайджан — 386
98 (97). Казахстан — 354
105 (106). Литва — 324
111 (112). Латвия — 304
116 (122). Эстония — 285
118 (119). Грузия — 281
122 (124). Кыргызстан — 265
129 (131). Таджикистан — 231
142 (143). Туркменистан — 200
164 (162). Молдова — 138.
Фото friends.kz
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