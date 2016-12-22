Б.Тулегенова: Я благодарна создателям картины «Қазақ Елі» – настоящим патриотам своей Родины

Киносериал «Қазақ Елі», снятый киностудией «Казахфильм» им. Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, войдет в «золотую коллекцию» отечественного кинематографа. Так считают его первые зрители. Одной из первых участниц премьерного показа исторической киноленты в Астане стала любимая всеми казахстанцами Бибигуль Тулегенова.





По словам народной артистки СССР, впервые в истории казахского кинематографа на экраны кинотеатров выходит столь эпический по размаху и потрясающий в своей правдивости киносериал «Қазақ Елі».





По мнению Б.Тулегеновой, новая историческая кинолента уникальна по всем параметрам. Она масштабная по воссозданию ушедшей эпохи, эпическая по историческому повествованию. Перед нами разворачивается непростая история зарождения казахской государственности 550-лет назад, а пример главных героев – ханов Жанибека и Керея – просто вдохновляет дух свободы и независимости.





"Четверть века мы строили и укрепляли наше независимое государство. И сегодня мы должны беречь и укреплять свою государственность – в этом я вижу главную идею этого исторической киноэпопеи.

Помните слова Президента, чем глубже пущены корни дерева, тем лучше оно может противостоять любой буре? Так вот, наша история уходит корнями глубоко в тысячелетия, и мы должны ее изучать, знать, сохранить и донести до сердца нашего молодого поколения. Наше молодое независимое государство – это мечта многих поколений казахского народа, и оно должно крепко стоять на ногах, быть духовно сильным, вечным!

В этом году «Казахфильм» радует своими премьерами – «Аманат», «Дорога к матери», «Дешт-и- Кыпшак», мультфильм для детей «Қазақ Елі» и многие другие. И знаменательно не число снятых фильмов, а глубокая идейность кинолент, сила духа и воля их героев, стремление к своей великой мечте", - отметила Бибигуль Ахметовна.

По ее словам, этот фильм - возрождение былой славы «Казахфильма», где работали наши именитые режиссеры и актеры Айман Шакенов, Ораз Абишев, Каукен Кенжетаев, Сагира Майканова и другие наши мэтры кино. "Сегодня министерство поддерживает «Казахфильм», и это правильно. Здесь работают талантливые молодые режиссеры. Я хорошо знаю режиссера фильма Рустем Абдрашова, который когда-то пригласил меня на роль бабушки в фильме «Небо моего детства». Как трепетно он относится к каждой сцене, каждому кадру. И в этой картине я увидела его преданность и любовь к своей стране, ее истории. Наша молодежь сейчас очень часто посещает кинотеатры, и скоро они увидят фильм «Алмазный меч». Я уверена, сюжет фильма и его герои сразу понравятся зрителям, потому что вызывает у зрителя душевный порыв, стремление беречь и защищать свою страну. Я благодарна создателям картины – настоящим патриотам своей Родины. Они создали понятный и нужный, а самое главное, своевременный фильм. Ведь молодое поколение должно знать свои истоки, знать, за что несет ответственность перед следующими поколениями и найти свое место в потоке нашей многовековой истории", - сказала Б.Тулегенова.



