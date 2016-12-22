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В День энергетика в Петропавловске открыли общежитие АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

22 декабря 2016, 19:38

Аким области ознакомился с квартирами и поздравил новоселов.


Аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов принял участие в церемонии открытия малосемейного общежития для сотрудников АО "СЕВКАЗЭНЕРГО".

Реализация проекта стала возможной благодаря государственно-частному партнёрству АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" и акимата Северо-Казахстанской области.

После торжественной церемонии перерезания ленточки аким области ознакомился с квартирами и поздравил новоселов.


"Здесь 90 квартир. Я хотел бы отметить, социальную ответственность акционеров "СевКазЭнерго"- компании "ЦАЭК". Ровно год назад они подарили нашему городу новый детский сад на 320 мест, в этом году еще один такой прекрасный подарок. Этот дом будет удобен, здесь есть как однокомнатные, так и двухкомнатные квартиры", - отметил Ерик Султанов в своем выступлении.

Также в ходе открытия общежития выступил президент АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» Еркын Амирханов.

Стоит отметить, что наличие ведомственного общежития привлечёт на предприятия энергетического комплекса молодых и перспективных работников отрасли. Кроме этого, 18 квартир компания предоставит семьям очередников г.Петропавловска.


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