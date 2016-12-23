Рой Джонс высказался о коррупции в боксе

Известный американский боксер Рой Джонс высказался о спорном поражении в финале Олимпиады в Рио боксера Василия Левита. Казахстанец проиграл россиянину Евгению Тищенко, сообщает Zakon.kz





«Я слышал об этом случае. Мне стыдно, что идет уже третье тысячелетие, а у нас до их пор процветает коррупция. Я этого не понимаю. Бывают ошибки. Но если вы допустили ошибку, то вы должны принести извинения. Если вы этого не сделаете, то принижаете ценность спорта», - сказал Джонс на пресс-конференции в Алматы.





Напомним, что во время Олимпиады в Сеуле, 19-летний Рой Джонс в финальном бою в весовой категории до 71 кг встретился с представителем хозяев Олимпиады - южнокорейцем Парк Си Хуном. Несмотря на то, что американец имел явное преимущество и даже отправил соперника в нокдаун, победу отдали оппоненту. Рою Джонсу вручили Кубок Вэла Баркера, как лучшему боксёру Олимпиады. Это был единственный случай в истории, когда кубок достался боксеру, не ставшему олимпийским чемпионом.





После финала Рой Джонс отправился в раздевалку к Парк Си Хуну и задал ему вопрос: «Как ты думаешь, ты выиграл или проиграл?». Корейский спортсмен опустил голову и сказал: «Ты выиграл». По мнению Джонса, Левит должен был сделать также.





Сам Джонс признался, что уже задумался о завершении спортивной карьеры, по его словам 2017 год может стать последним в его карьере. 17 февраля американский боксер, имеющий российское гражданство проведет бой против канадца Бобби Ганна. Соперники оспорят титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской федерации (WBF).



