Команда КВН "Спарта" заняла второе место в Высшей лиге
24 декабря 2016, 09:17
Казахстанской команде "Спарта" для победы не хватило совсем немного, наши ребята заняли второе место в Высшей лиге КВН.
Команда КВН из Кыргызстана "Азия MIX" победила в финале Высшей лиги Клуба веселых и находчивых 2016 года, казахстанская команда "Спарта" заняла второе место.
Кроме "Спарты" "Азия MIX" обошла три российские команды — "Радио Свобода" (Ярославль), Сборную Мурманска и Сборную Московского цирка.
По итогам трех конкурсов команда из Кыргызстана набрала 10,9 балла, "Спарта" — 10,6, Сборная Мурманска — 10,4, Сборная Московского цирка — 10,2, "Радио Свобода" — 9,5.
В составе жюри были известные российские шоумены и бывшие КВН-щики Михаил Галустян, Семен Слепаков, Юлий Гусман, актеры Сергей Гармаш, Константин Лавроненко, а также спортсменка Татьяна Навка.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: vk.com.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836073-4cb8048635e3d9f85f8f01a7f4992d49
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com