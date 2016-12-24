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Команда КВН "Спарта" заняла второе место в Высшей лиге

24 декабря 2016, 09:17

Казахстанской команде "Спарта" для победы не хватило совсем немного, наши ребята заняли второе место в Высшей лиге КВН.


Команда КВН из Кыргызстана "Азия MIX" победила в финале Высшей лиги Клуба веселых и находчивых 2016 года, казахстанская команда "Спарта" заняла второе место.

Кроме "Спарты" "Азия MIX" обошла три российские команды — "Радио Свобода" (Ярославль), Сборную Мурманска и Сборную Московского цирка.

По итогам трех конкурсов команда из Кыргызстана набрала 10,9 балла, "Спарта" — 10,6, Сборная Мурманска — 10,4, Сборная Московского цирка — 10,2, "Радио Свобода" — 9,5.

В составе жюри были известные российские шоумены и бывшие КВН-щики Михаил Галустян, Семен Слепаков, Юлий Гусман, актеры Сергей Гармаш, Константин Лавроненко, а также спортсменка Татьяна Навка.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: vk.com.

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