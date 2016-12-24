Экс-телохранитель Президента РК рассказал о спецоперациях

В Талдыкоргане прошла встреча полицейских с заслуженным ветераном орденоносцем Амангали Баталовым , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





Личность ветерана А.Баталова известна в узких кругах силовиков, стоявших у истоков создания казахстанского спецназа. Служба в знаменитом спецподразделении «Альфа» КГБ СССР, «Арыстан» КНБ РК, «Сункар» МВД РК, СОПе (службе охраны Президента) и т.д. Разработанная им методика проведения спецопераций по освобождению заложников, захваченных террористами, стала своеобразным учебным пособием для бойцов отечественного спецназа и спецслужб зарубежных стран.









«Автобиография именитого ветерана пестрит яркими фактами, по которым можно писать книги и снимать фильмы. За его плечами организация и участие в более 300 боевых операциях, а также многие годы службы в силовых структурах и личной охране первых руководителей страны. И несомненно, встреча личного состава с этим человеком, с таким богатым боевым и жизненным опытом, очень полезна сотрудникам для повышения собственного профессионального уровня. Тем более в современных условиях угроз террористического и экстремистского толка, вспыхивающих по всему миру» - отметил начальник ДВД Алматинской области генерал-майор Мурат Урумханов.





В ходе диалога Амангали Баталов ответил на многочисленные вопросы из зала, поступавшие как от полицейских, так и от представителей СМИ. Выяснилось, что в своем активе ветеран имеет многочисленные правительственные награды, среди них орден «Айбын» и Почетная грамота Президента, врученная Главой государства за успешное проведение в феврале 1992 года спецоперации в Шымкенте по освобождению заложников, захваченных бежавшими из под стражи заключенными.





«Именитый спецназовец теперь будет оказывать содействие алматинской областной полиции по боевой и служебной подготовке. А также поделится собственным богатым опытом, необходимым бойцам спецподразделений «Арлан» и «СОБР». В знак уважения Амангали Баталову вручены именные часы с соответствующей гравировкой, нагрудной знак «Заслуженный ветеран» и другие памятные подарки» - сообщили в пресс-службе ДВД.





В заключение встречи был показан документальный фильм «Не всем известные герои» о жизнедеятельности полковника А.Баталова, подготовленный его коллегами и соратниками по службе.