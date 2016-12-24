Умерла пережившая падение с 10-километровой высоты стюардесса Весна Вулович
24 декабря 2016, 15:10
Причина смерти не уточняется, но Večernje novosti пишут, что у Вулович были проблемы со здоровьем.
В Белграде умерла бывшая бортпроводница Весна Вулович, пережившая авиакатастрофу, которая произошла в январе 1972 года над немецким городом Хермсдорф. Об этом 24 декабря сообщает сербское издание Večernje novosti. Ей было 67 лет.
Она не отвечала на звонки друзей, из-за чего те забеспокоились и попросили полицию проверить ее квартиру. Стражи порядка нашли тело бывшей стюардессы 23 декабря в ванной комнате. Смерть наступила несколько дней назад.
Причина смерти не уточняется, но Večernje novosti пишут, что у Вулович были проблемы со здоровьем.
Авиакатастрофа 44-летней давности, которую пережила Вулович, предположительно произошла из-за взрыва бомбы, пронесенной на борт лайнера McDonnell Douglas DC-9-32 хорватскими националистами-усташами. Из находившихся на борту 28 человек выжила только сербская стюардесса. Она упала без парашюта с высоты 10160 метров и выжила, что было признано мировым рекордом. Вулович получила многочисленные переломы и травмы, несколько дней была в коме. Лечение заняло 16 месяцев, в течение 10 из которых у женщины была парализована нижняя часть тела.
В 1985-м, спустя 13 лет после катастрофы, имя бортпроводницы было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Dokodemo Door Blog.
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