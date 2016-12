Это Рождество стало для него последним: Джордж Майкл - любопытные факты из биографии

Накануне стало известно, что Певец Джордж Майкл, урожденный Йоргас Кириакос Панайоту, ушел из жизни 25 декабря в возрасте 53 лет. Его родственники держат в секрете причины смерти и просят уважать их частную жизнь. Мы же решили вспомнить некоторые факты из биографии иконы поп-музыки.













Джордж Майкл (англ. George Michael, настоящее имя Йо́ргос Кириа́кос Панайо́ту (греч. Γιώργος-Κυριάκος Παναγιώτου); 25 июня 1963, Лондон — 25 декабря 2016, Оксфордшир) — популярный британский певец. За время музыкальной карьеры (сольной и в составе дуэта Wham!) было продано около ста миллионов его записей, что делает его одним из самых успешных поп-певцов. Обладатель двух премий «Грэмми» — в категории «Альбом года» («Faith», 1988 год) и за лучший R&B дуэт (с Аретой Франклин, песня «I Knew You Were Waiting (For Me)», 1987).





Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в Лондоне в семье грека-киприота, иммигрировавшего в 1950-е годы, и англичанки. Его музыкальная карьера началась в 1981 году, когда он вместе со своим школьным другом Эндрю Риджли создал группу «The Executives». Группа не смогла добиться успеха, и тогда Майкл и Риджли решили выступать дуэтом, приняв наименование «Wham!».













Они приняли сценический образ богатых повес, исповедующих гедонистический образ жизни, что было «на полную катушку» продемонстрировано в видеоклипах к дебютным синглам «Wham Rap! (Enjoy What You Do)» и «Young Guns (Go For It)». Несмотря на огромный коммерческий успех песен «Wake Me Up Before You Go-Go» и «Last Christmas», в 1986 году группа распалась. Синглы Wham! «Careless Whisper» (1984) и «A Different Corner» (1986) фактически были исполнены Джорджем Майклом.

Совместно с Элтоном Джоном записал песню «Don't Let The Sun Go Down On Me», после чего стал ещё популярнее.





После распада «Wham!» певец заявил, что намерен начать сольную карьеру и писать более серьёзную, взрослую музыку. Выпущенная ещё под маркой «Wham!» жизнеутверждающая песня «Freedom» привлекла всеобщее внимание к Майклу как к одной из самых талантливых и модных фигур своего поколения. Поклонники с нетерпением ожидали выхода первого сольного альбома своего кумира. Этот альбом — озаглавленный «Faith» — поступил в музыкальные магазины 30 октября 1987 года. На волне истерии, вызванной выходом пластинки в стиле фанк, было продано более 16 миллионов экземпляров, причём по итогам года журнал «Биллборд» назвал её самым продаваемым диском в США.

Второй альбом «Listen Without Prejudice, Vol. 1» принёс Майклу ещё два хита: «Freedom!' 90» и «Praying for Time», но в целом был гораздо менее коммерчески успешным, чем «Faith».





Джордж Майкл обвинил рекорд-лейбл «Sony» в том, что он вкладывает недостаточно средств в рекламу альбома. Это привело к судебному разбирательству между певцом и компанией «Sony», которое Майкл проиграл. Тогда певец отказался выпускать альбомы до тех пор, пока не закончится его контракт с «Sony». В долгом перерыве между альбомами певец выпускает сингл «Too Funky», вошедший в сборник «Red Hot And Dance», и дуэт «Don’t Let The Sun Go Down On Me» с Элтоном Джоном, а также принимает участие в концерте группы «Queen», посвящённом памяти Фредди Меркьюри.





В 1996 году на «Virgin Records» вышел третий сольный альбом Майкла «Older», который пользовался большим успехом в Европе, чем в США, где эпоха популярности Майкла уже миновала. До первого места в Великобритании добрались такие песни как «Jesus to a Child» и «Fastlove».

В 1998 году Майкл был задержан полицией после попытки приставания с сексуальными намерениями в общественном туалете к молодому мужчине. Мужчина оказался полицейским в штатском. Певец был вынужден признать, что он гомосексуал, что поначалу плачевным образом сказалось на продажах его записей. В том же году вышел сборник лучших хитов «Ladies And Gentlemen: The Best Of George Michael», который содержал новую песню «Outside» на тему его вынужденного камин-аута. В этот же альбом включена песня «As» Стиви Уандера, которую Джордж Майкл исполнил совместно с американской певицей Мэри Джей Блайдж.

В 1999 году Майкл выпустил альбом кавер-версий своих любимых песен «Songs From The Last Century».

В 2002 году Джордж Майкл попытался вернуть былую популярность, выпустив первый (с июня 2000 года) сингл «Freeek!», который сопровождался дорогостоящим видеоклипом. Вложения не оправдались, так как сингл не достиг первого места даже в родной стране. Летом 2002 была выпущена политическая композиция «Shoot The Dog» - сатира на Джорджа Буша-младшего и Тони Блэра, которых Майкл обвинил в развязывании войны с Ираком. Она вошла в вышедший в марте 2004 году альбом «Patience», который дебютировал в Великобритании на 1 месте.

В 2006 году на «MTV» состоялась премьера видео на новую песню Майкла «An Easier Affair».

Текущие события





В 2005 году на международном кинофестивале в Берлине состоялась премьера документального фильма «George Michael: A Different Story», к которому певец написал сценарий.

11 ноября 2006 года вышел альбом лучших хитов «Twenty Five», приуроченный к 25-летию творческой деятельности певца. Кроме этого, впервые за 15 лет Джордж Майкл отправился в мировое турне.

В ночь на 1 января 2007 года Джордж Майкл заработал рекордный гонорар в три миллиона долларов за всего лишь один концерт на вилле олигарха Владимира Потанина под Москвой.

В 2007 году объявил о продолжении своего тура, в рамках которого он впервые дал концерты в Москве и Киеве .

14 сентября 2010 Окружной лондонский суд Хайбери-Корнер приговорил Майкла к 8-недельному заключению за вождение автомобиля под воздействием наркотиков и штрафу за хранение марихуаны. Певец был арестован 4 июля, когда врезался на своем автомобиле в фотомагазин в северном лондонском районе Хемпстед. На судебном заседании, которое состоялось в конце августа, Джордж Майкл признал себя виновным в хранении наркотиков, за что был приговорён к тюремному заключению сроком на 2 месяца, а также штрафу в размере 1250 фунтов стерлингов. В октябре 2010 года певец был освобождён после четырёхнедельного заключения. В мае 2011 года певец объявил о новом турне Symphonica Tour, которое началось 22-го августа. Первое шоу состоялось в здании Пражской государственной оперы и участием Чешского национального оркестра. До конца года было запланировано 60 концертов (все из них — в Европе), однако перед выступлением в Вене музыканту резко стало плохо, и шоу отменили.

У музыканта обнаружили пневмонию, заболевание протекало тяжело, он находился на грани жизни и смерти. Сообщалось, что из-за аппарата искусственной вентиляции легких, применявшегося при лечении, певец мог навсегда потерять свой голос. Однако затем он пошёл на поправку, о чём 23 декабря 2011 года сообщил в видеообращении во дворе своего лондонского дома.

Летом 2012 вышел новый сингл Джорджа Майкла «White Light». В песне говорится о пережитом музыкантом во время болезни, и он благодарит всех, кто молился о его выздоровлении. С этой песней, (а также с одним из прежних хитов — песней «Freedom») Майкл выступил 12 августа 2012 года на закрытии 30-х Летних Олимпийских игр в Лондоне.

Symphonica Tour был возобновлён 4 сентября 2012 концертом в венском Stadthalle.

17 мая 2013 года ночью Джордж Майкл попал в ДТП. Инцидент произошел на пересечении трассы M1 и лондонской кольцевой автодороги.

В начале 2014 года артист сообщил о том, что готов представить долгожданный шестой сольный альбом. Так, под названием «Symphonica», 17 марта будет выпущена новая пластинка Джорджа Майкла, в которую войдет 14 песен для стандартного издания и 17 для делюкс.

Джордж умер у себя дома в Оксфордшире 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет.





В 2007 году в интервью Джордж Майкл рассказал, что скрывал факт своей гомосексуальности лишь потому, что не знал, как отреагирует его мать. Говоря о временах Wham! в 1980-е, Майкл сказал: «Во времена Wham! я спал с женщинами довольно часто, но никогда не чувствовал, что это может перерасти в серьёзные отношения, потому что знал, что в эмоциональном плане я был геем. Я не хотел что-то совершать с ними, но меня влекло. А затем мне стало стыдно, что пользовался ими».

Скандалы сексуального характера

Вопросы о сексуальной ориентации Джорджа Майкла продолжали интересовать общественность до 7 апреля 1998 года, когда он был арестован за «участие в непристойных деяниях» в общественном туалете парка Беверли-Хиллз, Калифорния. Он был арестован полицейским под прикрытием, которого звали Марсело Родригес.

В интервью MTV, Майкл заявил: «Я пошёл в уборную, за мной последовал этот коп. Я даже не знал, что он полицейский. Стало очевидно, что он начал играть в игру, которая, как я думаю, называется „я покажу тебе кое-что своё, ты покажешь кое-что своё, а после того, что ты мне покажешь, я арестую тебя“».

За отказ оспаривать обвинения судом, Майкл был оштрафован на 810$ США и приговорён к 80 часам исправительных работ. Вскоре после этого Майкл сделал видео для своего сингла «Outside», который был, очевидно, основан на инциденте в общественном туалете. В видео показаны целующиеся полицейские. Родригес заявил, что Майкл этим видеоклипом издевается над ним, и что Майкл оклеветал его в интервью. В 1999 году он объявил судебный иск в 10 миллионов долларов США в Калифорнии против певца. Суд отклонил иск, но апелляционный суд восстановил случай 3 декабря 2002 года. Затем суд отклонил иск Родригеса, так как он являлся государственным служащим, у которого нет никаких законных оснований получить возмещения за эмоциональное потрясение.

После инцидента Майкл признался в своей гомосексуальности и в отношениях с Кенни Госсом с июня 1996 года.

23 июля 2006 года Майкл снова был арестован за секс на публике, на этот раз в парке Хэмпстед-Хит, в Лондоне. Его партнёром был 58-летний Норман Киртланд, безработный водитель фургона.







Интересные факты

- В 2002 году в рамках подготовки к Играм XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах Джорджу Майклу предложили написать гимн игр и выступить на открытии Олимпиады. Певец отказался.

- После успешного выступления на концерте группы «Queen», посвящённом памяти Фредди Меркьюри и успеха Five Live EP певец получил предложение войти в состав группы Queen в качестве основного вокала. Джордж Майкл отверг предложение.













- Как известно, большинство своих песен, Джордж Майкл посвящал мужчинам с которыми в разное время имел отношения.

К примеру песни "I Want Your Sex", "One More Try", "Cowboys and Angels", "A Different Corner", "Waiting For That Day", "Nothing Looks The Same In The Light" - Джордж посвятил одному французскому парню, имя которого Брэд Брэнсон, и хотя ему Джордж нравился, но так как считал себя натуралом, все же отказал ему в отношениях.



- Песни "Jesus To A Child" и "Please Send Me Someone" - посвящение Ансельмо Филеппа (бразильский дизайнер) который был известен отношениями с Джорджем Майклом.





В 1991 году когда Джордж находился в турне "Rock In Rio" на одном из шоу, Джордж и Ансельмо познакомились. Пара хранила их отношения. Восемь месяцев спустя у Ансельмо был диагностирован СПИД. В 1993 году, Ансельмо вернулся в родную Бразилию где и оборвалась его жизнь 26 марта 1993 от обширного кровоизлияния в мозг связанное со СПИДом. Спустя лишь несколько дней Джордж принял решение открыться своим родителям насчет своей сексуальной ориентации и его отношениях с Ансельмо. Эта трагедия в жизни Джорджа, которая выплеснулась в его творческом мире, и подарила миру шикарную балладу посвященную Ансельмо "Jesus To A Child". Где бы Джордж не исполнял эту песню на концертах, эта песня всегда и навсегда посвящается - Ансельмо Филеппе.

- Песни "Safe", "Amazing" и "American Angel" - посвящение Кенни Госсу, техасскому бизнесмену с которым Джордж познакомился на одном из курортов в 1995 году и который со слов Джорджа спас его жизнь, и вот что говорит Джордж: "Когда не стало моей мамы, меня стали посещать мысли о самоубийстве. Мне не хотелось больше жить. Кто-то посоветовал мне завести собаку. Я обрадовался этой идее, купил замечательного щенка. А через несколько дней он умер. Если бы не Кенни, не знаю, чтобы я сделал с собой после этого..." их отношения продлились 15 лет и в 2010 году они расстались.





- Песню "Please Send Me Someone", которая является посвящением для Ансельмо Фелеппа, и которая вышла на альбоме "Patience" в 2004 - изначально Джордж Майкл написал ее в 1995 году. Также есть информация, что песню "December Song", которую Джордж выпустил в 2008 году - изначально была написана в 1998 совместно с Филом Рамоном.





- Песню "Fastlove" Джордж Майкл написал и посвятил своему скоротечному роману с банкиром Brett Charles, с которым они познакомились в Казахстане.





- Однако источники пишут, что самой первой любовью Джорджа была учительница математики мисс Уилсон.





- Наверняка не все знают, что иногда вдохновение на написание новых песен настигает Джорджа Майкла именно в дороге. К примеру всем известную "Careless Whisper", а именно саксофонную партию для этой песни - Джордж Майкл придумал когда садился на автобус №32 и ехал домой. Такая же история с "I'm Your Man", когда идея для этой песни вдохновила Джорджа уже в самолете, ну а "Praying For Time", Джордж сочинил в то время, когда был за рулем своего авто и вот что он говорит по этому поводу: «Это происходит, когда я еще держу песню в голове. Например, с песней «Praying for Time» - я был за рулем своей машины, дошел до слов «It’s hard to love…» И тут как будто меня осенило, по телу пошли мурашки – я прочувствовал эту фразу. И я понял – вот оно, именно это и нужно!»





- Изначально песню "Safe"- Джордж Майкл планировал выпустить на альбоме "Оldеr". Со слов Джорджа эту песню он написал через пять дней после встречи с Кенни Госсом с которым был в отношениях целых 15 лет и ему же по большей части посвящено не мало песен.





- Джордж Майкл — любитель эпатажа. Его провокационные песни и клипы всегда вызывали у аудитории бурную реакцию, а некоторые из них даже были запрещены к ротации на радио и к показу по телевидению. Видео на композицию "Frеееk!" вполне предсказуемо всколыхнуло общественность: поборники морали в гневе обвиняли певца в том, что его музыка развращает подрастающее поколение. Это, однако, не мешало им отмечать блестящую работу гримеров и костюмеров, создавших для Джорджа Майкла несколько ярких образов в стиле киберпанк. Нашлись и те, кто за обнаженными телами разглядел иронию свойственную творчеству Майклу в целом. Так или иначе, двухмиллионное вложение оправдалось: "Frеееk!" до сих пор регулярно попадает в рейтинги самых непристойных клипов.





- Знаете ли вы, что Джордж назвал себя Майклом, потому что ему нравилось имя отца его друга детства Дэвида Остина - Майкла Мортимера. "Это было время, когда я изменил свое имя. Я всегда знал, что мне придется изменить его, но уже начался выпуск "Wham Rap!", а я все еще не выбрал себе псевдоним. Так что около двадцати тысяч экземпляров того первого релиза вышли с моим настоящий именем на обложке - Джордж Панайоту. И на этом этапе я понимал, что я должен буду выбрать что-нибудь. Я не помню, как долго я пытался его придумать. Я сидел в гостиной у Дэвида, и сказал: "мне нравится имя твоего папы, Майкла Мортимера". Мне действительно нравилось имя Майкл, ведь и брата моего папы тоже звали Майклом, и моего друга по школе (тоже греческого происхождения) звали Майклом. Так что... как насчет Джорджа Майкла? Я подумал, что это было бы отличным псевдонимом. Оно легко произносилось, и я не должен был отказываться от своего греческого происхождения полностью. Я не забывал об этом, хотя большинство людей решили, что это было еврейским именем. И до сих пор так много людей знают меня, именно как Джорджа Майкла. И Дэвид сказал: "мне тоже нравится это имя, я бы тоже не отказался..." И тогда я понял, что имя звучит как надо, и больше не задумывался об этом".





- «Моя бабушка, по материнской линии была еврейкой. Она вышла замуж за нееврея и ростила своих детей в неведении об их семитских корнях. Это было во время Второй мировой войны. Она думала, что если её дети не будут знать, что их мать еврейка, они будут в безопасности.

Моя мама училась в школе при монастыре, эффективно уничтожая любые следы веры моей бабушки.

По еврейскому закону, иудаизм передаётся по матери, таким образом я являюсь евреем. Но мой отец грек-киприот. Я был крещён. Я не особо религиозный человек, но я считаю себя Ортодоксальным христианином»





- С 12 лет Джордж Майкл мечтал стать летчиком, однако, проблемы со зрением не дали ему возможности стать штурманом дальних рейсов, врачи выявили у него дальтонизм. О карьере летчика ему пришлось забыть, а потому Джордж стал увлекаться музыкой, и именно этот вид деятельности принес ему мировую известность.





- В юности у Джорджа было 2 кота по имени Вупси и Ровер. Вупси был шизо, а Ровер был вечно недовольным. (со слов Джорджа)

В 1988 году, когда Джордж выздоравливал после операции на голосовых связках, ему подарили щенка лабрадора, которого он назвал Хиппи. Хиппи прожила довольно долго, до 2003 года, когда ему пришлось ее усыпить из-за болезни. Помимо Хиппи у него еще был маленький пятнистый щенок-метис Мэйси (тоже подаренный друзьями), он ласково называл ее Мо.. (его видно на фото где Джордж и Кенни гуляют в поле). К сожалению, Мо трагически утонула в бассейне в возрасте 2-х лет... В 2001 году Джордж дарит щенка лабрадора для Кенни, они назвали его Натмэг (Мэг, сокращенно)... А сразу после смерти Хиппи, Джордж берет себе еще одного щенка лабрадора Эбби (назвал ее в честь ветеринара, которая ухаживала за Хиппи в последние дни)... Джордж с детства обожает домашних животных, говорит, что они были у них в семье всегда.

















- У Джорджа Майкла было несколько прозвищ: всем известное Йог, которым его называют только близкие люди; TLTI- The Legend That Is, которое дал ему Эндрю Риджли. Этим прозвищем обычно Эндрю и Дэвид Остин называли амбициозного Джорджа, когда хотели над ним поиздеваться.

Щеголь- прозвище, которое Джордж не любит и никогда не обсуждает его. В прессе за Джорджем закрепились такие прозвища как Грек, Пузырь и Скромник.





- Джордж стал первым «белым» вокалистом, чей альбом («Faith») возглавил биллбордовский хит-парад «черной» музыки.

- Последние 20 лет Джордж является «самым популярным исполнителем» на Британском радио: 29 апреля 2004 года его провозгласили «Королем эфира» - песни Джорджа затмевали многих музыкальных гигантов, появляясь в эфире чаще, чем композиции The Beatles.



- Своим европейским туром «LIVE 25 STADIUM TOUR» Джордж Майкл открыл обновленный стадион «Уэмбли» в Лондоне, который вмещает 90 тысяч зрителей. «Это просто фантастика, что Джордж Майкл выступил первым на вновь открывшемся стадионе, - сказал управляющий стадиона «Уэмбли» Алекс Хорн.

- Джордж Майкл стал первым европейским вокалистом, который спел дуэтом с легендарной темнокожей певицей Аретой Франклин (Aretha Franklin). Их совместный сингл «I knew You Were Waiting» мгновенно взлетел на вершину хит-парадов по всему миру и подарил его исполнителям статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучший вокал в стиле ритм-энд-блюз».





- Джордж Майкл стал первым поп-артистом, выступившим с сольным концертом на сцене Парижской оперы. В торжественно мрачных необарокковых интерьерах Дворца Гарнье его программа Symphonica прозвучала грандиозно. "Если уж я классик поп-музыки, то почему бы мне не покорить классические площадки, соответствующие моему статусу?"





- Знаете, какое слово чаще всего встречается в песнях Джорджа? Слово "bаbу"! Джордж использовал его 35 раз в песнях альбома "Faith", 30 раз в "Older", 13 раз в "Listen Without Prejudice".

- И наконец о величайшем новогоднем хите: Об истории песни “Last Christmas” известно не так уж много. Как вспоминал Джордж Майкл, идея написать ее появилась, когда они с Эндрю Риджли смотрели футбол по телевизору в доме его родителей. По завершению матча он всю ночь сочинял слова и музыку. Утром окончательный вариант “Last Christmas” был готов, и Джордж представил его Эндрю. В декабре 1984 года “Last Christmas” была издана синглом из альбома “Music from the Edge of Heaven” дуэта Wham!. В UK Singles Chart он остановился на втором месте, так и не сумев опередить трек “Do They Know It’s Christmas?”, записанный группой музыкантов Band Aid для голодающих в Эфиопии. В Billboard Hot 100 песня не попала, потому что выпускалась лишь в виде промо-сингла.

“Last Christmas” разошлась огромными тиражами во многих странах мира. Она до сих пор пользуется огромной популярностью и под новогодние праздники нередко появляется в хит-парадах. Например, за последние годы она несколько раз оказывалась в топ-40 UK Singles Chart.

На “Last Christmas” было записано почти пятьсот каверов. В числе исполнителей композиции оказались Билли Пайпер, Эшли Тисдейл, Crazy Frog, Cascada, Alcazar, Access, Arctic Monkeys, Coldplay и Макс Раабе.

Видеоклип на “Last Christmas” сняли на швейцарском горнолыжном курорте Саас-Фе.