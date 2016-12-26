ДКНБ Алматы расследует сделку ЕНПФ в 5 млрд. тенге

Департамент КНБ Алматы возбудил уголовное дело, по факту приобретения Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) облигаций ТОО «Бузгул Аурум» , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«ЕНПФ за счет собственных средств сделку провел, факт налицо. Эта сделка прошла на организованном рынке на торговой системе Казахстанской фондовой биржи. Место проведения: специализированные торги первичного размещения. Покупатель - ЕНПФ. Сумма сделки 5 миллиардов тенге, то есть ЕНПФ за счет собственных средств эту сделку провел, никакого отношения к управлению пенсионными активами, который осуществляет Национальный банк, не имеет. Уголовное дело возбуждено следственным управлением ДКНБ Алматы, а Нацбанк оказывает им содействие», - сказал директор департамента защиты прав потребителей и внешних коммуникаций Александр Терентьев.





Как сообщалось, с 21 декабря проводится проверка деятельности АО «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.





Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно, отметили в Нацбанке.





Автор Кубатбек Туратбеков