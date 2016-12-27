В Алматы завершился Кубок РК по лыжным гонкам

Завершился Кубок РК по лыжным гонкам, а также состоялся третий день чемпионата страны по биатлону среди женщин и юниорок.

В последний день соревнований по лыжным гонкам, в спринтерской гонке классическим стилем среди мужчин первое и второе места завоевали спортсмены из акмолинской области Денис Волотка (03:47,21) и Константин Борцов (03:56,45), которые вошли в список участников на Зимнюю Универсиаду 2017. Третье место досталось восточноказахстанцу Асет Дюсенову (04:01,93).





Среди женщин борьба за лидерскую позицию продолжалась до самого последнего момента. В итоге ближе к финишу победу вырвала представительница ВКО Елена Коломина (03:46,75). Участницы из Павлодарской области Анна Шевченко и Ирина Быкова отстали от лидера на 2 и 4 секунды, заняв второе и третье места. Их время - 03,48,39 и 03:50,96.





- Чувствую себя достаточно хорошо. Немного не хватило до первого места - около полушага. Но, я стремлюсь. Спринт - это не моя дистанция. Я больше всего "дистанционщица". Надеюсь, что в будущем я потяну эту дистанцию. Подготовка к Универсиаде идет полным ходом. Конечно, ожидаем пьедесталов. Это наша главная задача. Будем стараться сделать все, что в наших силах, - заявила серебряная призерка Анна Шевченко.





Кроме того, здесь состоялся третий день чемпионата Казахстана по биатлону. В гонке преследования среди женщин первые три лучшие места заняли лидеры индивидуальной гонки. Галина Вишневская (ВКО) опередив свою конкурентку Дарья Усанову (Павлодар) на 3 секунды вновь стала победительницей. В свою очередь серебряная призерка показала время - 36:19. Спортсменка из Акмолинской области Анастасия Кондратьева замкнула тройку лучших - 38:50.





Среди юниорок Елизавета Бельченко из ВКО с показателем 36:33 выиграла золотую медаль. За ней на вторую и третью строчки расположились участница Карагандинской области Людмила Ахатова (40:19) и Евгения Красикова из ВКО (43:45).



