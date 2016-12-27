В Акмолинской области погиб полицейский
27 декабря 2016, 11:54
24-летний сотрудник ведомства преследовал автомашину нарушителя, который превысил установленный скоростной режим.
В Акмолинской области при исполнении служебных обязанностей погиб сержант полиции Айтмаганбетов Рустем Серикович, полицейский роты дорожно-патрульной полиции МПС ДВД Акмолинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным полиции, на автодороге "Екатеринбург - Алматы", 24-летний сотрудник ведомства преследовал автомашину нарушителя, который превысил установленный скоростной режим в поселке Жибек Жолы Аршалынского района. В ходе погони произошло ДТП - полицейский совершил наезд на отбойную опору. В результате аварии он скончался.
Фото: dialog.ua
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