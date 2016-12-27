"Кайрат" признал гол Андрея Аршавина лучшим в сезоне

В этот список мы подбирали не только красивые, но и важные голы этого года. Данный рейтинг нельзя назвать на все 100% объективным, ведь у каждого любителя футбола свое видение этой игры, сообщает официальный сайт клуба.





5 место. Жерар Гоу («Маккаби» - «Кайрат»)





В этом рейтинге без ивуарийца обойтись просто невозможно. Уже на протяжении двух сезонов Жерар доказывает, что он сильнейший форвард в Казахстане. На счету 11-го номера есть масса голов в этом году, но особенно хочется выделить именно этот.





В матче Лиги Европы против «Маккаби» на выезде алматинцам было непросто. После первого тайма кайратовцы уступали в счете, а это значит, что дальше проходили израильтяне. Однако на 64-й минуте казахстанцам удалось распечатать ворота Райковича и мяч в исполнении Гоу подарил надежду всем болельщикам алматинского клуба.









4 место. Гафуржан Суюмбаев («Атырау» - «Кайрат»)





В состав «Кайрата» Суюмбаев попал лишь минувшим летом, но в Алматы Гафур быстро стал своим. Спокойный и уравновешенный вне поля, но взрывной и неуступчивый на газоне – это Гафуржан. Забивать – это не главная задача крайнего защитника, но Суюмбаев бить любит и умеет.





Довольно важный мяч этому футболисту удался в полуфинале Кубка в Атырау. «Кайрат» с минимальным счетом выиграл домашнюю игру, поэтому к матчу на западе Казахстана кайратовцы готовились в качестве фаворитов. Уже на первых минутах встречи Суюмбаев этот статус в лишний раз подтвердил – сумасшедший дальний удар и у вратаря просто никаких шансов.









Нельзя не вспомнить – Гаэль Тавамба («Кайрат» - «Акжайык»)





В первом этапе немало проблем «Кайрату» доставил уральский «Акжайык». Подопечные Кахабера Цхададзе дважды отыгрывались по ходу домашнего матча с этим коллективом. Победный гол «Кайрата» в том матче забил Гаэль Тавамба, причем сделал это очень эффектно.





Камерунский форвард принимал мяч спиной к воротам на линии штрафной. Тавамба не стал искать партнеров, а движением пятки отправил мяч в сторону ворот. Голкипер и оборона с этой угрозой справиться не сумели. Возможно, в этом голе есть доля везения, но обойти такое взятие стороной мы просто не могли.









3 место. Бауыржан Исламхан («Кайрат» - «Иртыш»)





На счету нашего капитана около двух десятков голов в 2016 году. Первые туры для Исламхана прошли всухую, но Бауыржан не отчаивался и продолжал методично подыскивать ключи от ворот соперников. Девятый номер отметился первым голом лишь в мае, но после этого кэпа было просто не остановить.





Если в 2015 году Исламхану удался сумасшедший гол в ворота «Абердина», то в игре с «Иртышом» Бауыржан сотворил нечто похожее. В 27-м туре «Кайрат» довольно долго не мог забить второй мяч в ворота «Иртыша». На 81-й минуте игры у ворот павлодарцев назначает аут, следует вброс в штрафную, где мяч получает Тавамба и скатывает под удар Исламхана. Капитан не стал медлить и первым касанием с линии штрафной отправил мяч прямо в дальнюю девятку.









2 место. Исламбек Куат («Кайрат» - «Астана»)





Этого опорника можно довольно просто охарактеризовать двумя словами – настоящий боец. В этом году Ислам не так много матчей сыграл на своей родной позиции, то и дело Куат действовал на краю обороны. Кайратовскую семерку нельзя называть сверхзабивной, да и обязанности на поле у этого футболиста несколько иные, хотя свои пару-тройку голов за сезон Куат все-таки забивает.





Мяч в ворота «Астаны» оказался не только настоящим шедевром, но и очень важным моментом в той непростой игре. После быстрой контратаки Исламхан выкатывает мяч Исламбеку и Куат бьет в касание – на табло 2:0, а на счету алматинца один из красивейших голов сезона.









1 место. Андрей Аршавин («Кайрат» - «Тараз»)





Один из лучших игроков в истории российского футбола не прочь записать свое имя и в историю футбола казахстанского. В КПЛ Андрей стартовал не очень удачно, но с ходом сезона стал набирать привычную форму.





Если говорить об Аршавине, то на его счету немало важных мячей в этом году, да и красивыми можно назвать многие из них. Гол против «Тараза» - это нечто особенное. Кайратовец получил выверенную передачу от Тимощука, хитрым движением убрал мяч от оппонента, а затем и от другого. Что дальше? Аршавин замечает вышедшего вратаря и перебрасывает мяч ему за спину – такое надо видеть.









Безусловно, в этом списке не хватило место еще очень многим голам. Выбирать лучшие голы алматинцев этого сезона – задача практически нереальная. На счету футболистов «Кайрата» более 90 голов в этом году – алматинцы забивать любят и умеют.