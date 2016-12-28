«БАЗИС-А»: С новым годом, с новым домом!

Сегодня в «АЛМАЛЫ» можно выбрать 1-, 2- или 3-комнатную квартиру площадью от 34 м2 до 75 м2 в чистовой или предчистовой отделке по приемлемой цене от 8,3 млн тенге.

В минувшую субботу жители первой очереди нового жилого района «АЛМАЛЫ» от Корпорации «БАЗИС-А», расположенного напротив ледового дворца Almaty Arena, по-семейному тепло и весело отпраздновали новоселье.





Веселый, яркий, по-семейному теплый праздник с отличной музыкой, национальными угощениями и традиционными обычаями – «шашу» и кошкой, первой перешагнувшей порог нового дома, – пришлись по душе новоселам жилого района «АЛМАЛЫ» от Корпорации «БАЗИС-А». Знакомясь друг с другом, люди рассказывали, как оказались соседями.









- Про жилой комплекс «АЛМАЛЫ» я узнала из рекламы и предложила дочке купить тут квартиру. Мне нравится этот район, территория «АЛМАЛЫ» очень хорошая, цена приемлемая, – рассказывает одна из новоселов комплекса Злиха Уксумбаева.









- Мы с дочкой приобрели квартиру в «АЛМАЛЫ», потому что нам очень нравится этот район. Напротив нашего дома находится Ледовый дворец. Я смело принимала участие в долевом строительстве, потому что «БАЗИС-А» зарекомендовал себя на рынке недвижимости как самый надежный застройщик, – рассказывает Саёра Хашимова. – Единственное, мы немного пожалели, что купили однокомнатную квартиру – мне кажется, нам будет маловато, и сейчас я присматриваю трехкомнатную квартиру в этом же доме».

«АЛМАЛЫ» быстро завоевал популярность среди алматинцев – в числе новоселов оказались и два известных казахстанских исполнителя – Данияр Толбасов и народный артист Октем Алтаев, исполнившие для своих новых соседей популярные композиции.









- Я очень рад, что познакомился со своими соседями. Дай бог, чтобы мы быстрее заселились в этот дом и отпраздновали новоселье, – сказал Октем Алтаев. Свой выбор певец объяснил так: «Во-первых, мы знаем компанию «БАЗИС-А» как самую ответственную строительную компанию. Во-вторых, мы заключили договор в мае, а уже в декабре, как и обещали, нам дают возможность заселиться в наши квартиры».





Новый современный жилой район «АЛМАЛЫ» строится в развивающемся Алатауском районе Алматы по ул. Б.Момышулы, севернее пр. Рыскулова напротив ледового дворца Almaty Arena. Яркие и красивые фасады домов создают праздничное настроение, из окон открывается потрясающий вид на горы, а воздух здесь гораздо чище, чем в городе. Просторные дворы жилого района идеальны для детей, здесь уже установлены детские игровые комплексы и уличные спортивные тренажеры. А расположенная через дорогу Almaty Arena позволит всей семье быть в отличной спортивной форме.









- Нас привлекло то, что жилой комплекс находится вблизи Ледовой арены. У нас двое детей, и для сына очень важно по состоянию здоровья заниматься фигурным катанием либо хоккеем. Это новый дом, тут есть детская площадка плюс привлекательная цена – мы очень рады и довольны, что приобрели двухкомнатную квартиру в этом комплексе, – рассказывает другая жительница «АЛМАЛЫ» Эльмира Кулакова.

В Ледовом дворце, построенном Строительной компанией «БАЗИС», помимо хоккея и фигурного катания, дети смогут заниматься плаванием, художественной гимнастикой, боксом, борьбой и многими другими видами спорта.





Как отмечают новоселы, месторасположение «АЛМАЛЫ» очень удобное. Помимо развитой транспортной инфраструктуры и возможности без пробок добираться в любую часть города, неподалеку от жилого района возводится новая мечеть на 7 тысяч прихожан. В шаговой доступности для жителей «АЛМАЛЫ» находятся Magnum Cash&Cary, крупные торгово-развлекательные центры и спецЦОН.

На территории «АЛМАЛЫ» строится собственный детский сад на 400 мест. Для школьников вблизи от жилого комплекса находится новая школа. Первые этажи домов предназначены для размещения социальной, коммерческой и развлекательной инфраструктуры.









Квартиры в «АЛМАЛЫ» сдаются в чистовой и черновой отделке по желанию покупателей. Причем, как отмечают сами новоселы, квартира в чистовой отделке обойдется дешевле, чем самостоятельный ремонт «с нуля».

Классическая отделка с использованием качественных материалов позволят семьям завезти мебель и встретить Новый год в своих квартирах. А тех, кто выбрал вариант без отделки, ждут приятые хлопоты по созданию интерьера.





Сегодня в «АЛМАЛЫ» можно выбрать 1-, 2- или 3-комнатную квартиру площадью от 34 м2 до 75 м2 в чистовой или предчистовой отделке по приемлемой цене от 8,3 млн тенге.





Жилой район «АЛМАЛЫ» – здесь хочется жить!



